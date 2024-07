Ovo su nove cene putarine u Srbiji: Evo ko ima pravo na popust!

U Srbiji je putarina od ponoći skuplja za oko 10 odsto na osnovu novog cenovnika Puteva Srbije, na koji je saglasnost dala Vlada Srbije

Tako putarina od Beograda do Šida koštaće 500 dinara. Od Obrenovca do Preljine putarina će koštati 560 dinara, dok će put od Beograda do Subotice biti skuplji za 70 dinara i koštaće 800 umesto 730 dinara.

Nova cena putarine od Beograda do Niša (jug) biće 1.130 ili za 110 dinara skuplja, a od Beograda do Dimitrovgrada biće viša za 160 dinara i umesto 1.510 vozači će plaćati 1.670 dinara.

Za po 50 dinara poskupeće i putarine od Beograda do Batočine pa će nova cena biti 500 dinara, dok će se od Beograda do Vrbasa plaćati 470 dinara umesto 420 dinara.

U odluci o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta je precizirano da plaćanjem putarine putem uređaja za elektronsku naplatu putarine, fizičko i pravno lice, korisnik motornog vozila četvrte kategorije emisijskog razreda "euro 6", ostvaruje popust od 10 odsto koji se obračunava na iznos umanjen za popust na elektronsku naplatu putarine od šest odsto.

Ova stavka će se primenjivati 30 dana od dana objavljivanja odluke zbog potrebnih tehničkih prilagođavanja u sistemu za naplatu putarine.

Ministar Goran Vesić rekao je da se novcem od povećanja cene putarina finansira održavanje puteva, koji moraju da budu konkurenti jer je Srbija tranzitna zemlja i dodao da očekuje da država ove godine od naplate putarina prihoduje 48 do 50 milijardi dinara.

Autor: Iva Besarabić