Drama u domu Milivojevića: Videli zmiju iza frižidera, pa se skamenili od straha (Video)

Najpoznatiji zmijolovac u Srbiji, Vladica Stanković, naširoko je poznat po tome što golim rukama hvata ove gmizavce, a njegovi snimci svake godine iznova nas iznenade.

Ovaj put, Stanković se našao u domu porodice Milivojević, gde je pozvan zbog zmije koja se sklupčala iza njihovog frižidera.

"Jao. gledaj kakva je čoveče", kazala je žena, kada je ugledala šta je Stanković izvukao kod njenog frižidera.

Zmijolovac je, nakon što je izvukao zmiju, objasnio o kojoj vrsti je reč.

"To su belouške. Često su u vodi i retko se nalaze ovako veliki primerci.", istakao je hvatač zmija kada je izvukao beloušku koja se krila iza frižidera.

Kako je istakao, ove zmije imaju specifican, neprijatan miris.

"Nije otrovna, vodena je zmija i često je u reci", rekao je.

Stanković: Uvek kod sebe imajte ovo

Nakon što je dečaka (4) ujela zmija otrovnica u Leskovcu, dok se igrao blizu kuće, mnogi su se zapitali da li zaista treba da se zabrinemo. Vladica Stanković otkrio je da je ova sezona udarna za njega, a snimci koje nam je poslao dokazuju koliko posla ima. Podsetimo, četvorogodišnji mališan se ispred kapije porodične kuće u selu Draškovac kod Leskovca igrao ujutru 24. juna sa sestrama i odjednom je vrisnuo, a njegva majka je čula vrisak i brzinm munje izletela iz kuće. Imala je šta da vidi – crnu zmiju kako se uvlači u zid. Kasnijom analizom utvrđeno je da je zmija bila otrovna. - Kada je vrućina i kad ima puno žege, zmije se zavlače i zato ih nema toliko na vidnim mestima. To je ovaj period kada pretežno ulaze u kuće. Ja sam ih nalazio u bunarima, u kamenu, znaju da se zavuku i u automobile. Kada vidite zmiju ne treba paničiti, one su uglavnom neotrovne, možda u 5% slučajeva ustanovi se da su otrovne, kao kod ovog slučaja u Leskovcu. Ako već dođe do toga da zmija ujede, ljudi treba da znaju da odrade prvu pomoć, i onda treba da istisnu otrov, kao kada cedimo bubuljicu. Uvek savetujem da ljudi kod sebe imaju neki presing koji će sažvakati kako bi on što brže reagovao i onda naravno najvažnije je otići u prvu zdravstvenu ustanovu - kaže Vladica.