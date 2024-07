Vesić: Novim zakonom niža cena putarine za električne automobile

Srbija ima šansu da postane lider u regionu kada su u pitanju električni automobili, izjavio je danas ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić i dodao da će novim zakonom biti omogućena niža cena putarine za električne automobile na auto-putevima koja bi, kako je rekao, mogla da bude manja i 30 do 40 odsto.

Vesić je rekao da je, kada je postao ministar, insistirao na tome da se određenim kategorijama korisnika auto-puteva daju popusti, pre svega onima koji plaćaju tagovima tako da oni imaju stalnih šest odsto popusta u odnosu na cenu putarine kada se plaća na naplatnoj rampi novcem.

Osim toga, naveo je i da teretna vozila koji koriste Euro 6 motore imaju 10 odsto popusta prilikom plaćanja putarine.

“To su najnoviji motori koji najmanje zagađuju životnu sredinu tako da želimo da stimulišemo naše prevoznike da kupuju vozila sa tim motorima kako bi mogli da uštede na putarini”, rekao je Vesić.

Naveo je da će u budućnosti, novim zakonom biti regulisano da električni automobili imaju posebne nalepnice i posebnu boju tablica kako bi im se omogućila niža putarina na auto-putevima, koja bi mogla da bude niža i 30 do 40 odsto kako bi se na taj način stimulisalo korišćenje električnih automobila. Na osnovu izmene propisa lokalne samouprave će moći da obezbedjuju popust za parkiranje električnim automobilima.

Vesić je rekao da je veoma važno da obezbedimo infrastrukturu za električne automobile jer je sve više takvih automobila u svetu i podsetio da se širom naše zemlje postavlja 16 zeleznih oaza na auto-putevima.

“To su postojeća stajališta koja pretvaramo u zelene pumpe gde se postavlja najmanje pet, a najviše 20 elektropunjača, a osim toga tu je moguće da se naprave kafić, prodavnica, toalet, kao i igralište za decu”, rekao je Vesić i dodao da ćemo u naredne tri godine imati više od 320 novih elektropunjača na auto-putevima.

Kako je rekao, kada se tome doda da od 1. januara stupa na snagu obaveza da svaka pumpa na auto-putu na četiri mesta za točenje mora da ima jedan elektropunjač to znači da će Srbija sigurno biti zemlja koja je u ovom delu Evrope najopremljenija infrastrukturom za električna vozila.

Između ostalog, Vesić je rekao da se trenutno radi studija za postavljanje solarnih panela duž auto-puteva koji bi bili zaštita od buke u naseljenim mestima.

Prema njegovom mišljenju, Srbija ima šansu da postane lider u regionu kada su u pitanju električni automobili.

“Kod nas ubrzo počinju da se proizvode takvi automobili tako da je to naša velika šansa i to je na čemu predsednik Vučić insistira. Srbija je decenijama zaostajala i teško može da u razvoju same industrije dostigne najrazvijenije zemlje zapada, ali to možemo u kreativnim industrijama, inovativnim tehnologijama, u novim industrijama gde možemo brzo da napredujemo i obezbedimo bolji život za naše građanke i građane”, zaključio je Vesić.

Autor: P. J.