Đukić Dejanović: Završni ispit polagalo 64.437 učenika, sve prošlo bez problema

Ministarka prosvete Slavica Đukić Dejanović rekla je danas da je završni ispit u osnovnim školama, koji je polagalo 64.437 malih maturanata, prošao po planu i bez problema kao i da je ministarstvo uspelo da završi posao zahvaljujući saradnji sa brojnim obrazovnim institucijama.

"Da nije bilo FON-a, Ministarstva informisanja i telekomunikacija, Ministarstva unutrašnjih poslova, Pošte Srbije, Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja i Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i drugih subjekata koji su učestvovali u realizaciji ispita mi ne bismo mogli u skladu sa normom i normitivama da završimo taj posao na način na koji je završen, a sve je prošlo bez ikakvog incidenta", rekla je ona za Tanjug.

Ministarka je prisustvovala sastanku na Fakultetu organizacionih nauka na kome su bili i dekan FON-a Milan Martić, kao i predstavnici Kancelarije za IT i elektronsku upravu, a jedan od tema bile su i promene koje treba da se uvedu u obrazovni sistem.



"Da se ta oblast unapredi u narednom periodu kako bi sledeća mala matura bila organizovana na još višem nivou i kako bi postignuća učenika bila bolja", naglasila je ona.



Đukić Dejanović je dodala da su Ministarstvo prosvete i Vlada Srbije omogućili dodatne resurse, kao i podršku za brzu i veću efikasnost u realizaciji ispita.



"To se odnosi na pripreme učenika od materijala, korišćenja podataka na portalima, zbirki zadataka, dodatnih nastavnih programa koje su organizovale same škole, do toga da su posebno vredna deca išla i van svega toga što je bilo ponuđeno", rekla je ministarka.



Đukić Dejanović je istakla da je struktura testova bila potpuno ista kao i prethodnih godina.



"Imate osnovni, srednji i napredni nivo i tačno određen broj pitanja se distribuira na sporedu po tim nivoima, tako da je težina bila potpuno u skladu sa onim što smo ih predvideli, ista kao i prethodnih godina", poručila je ona.



Ona je istakla da su sva tri dana završnog ispita protekla po planu i u najboljem redu i da je u tome doprinela dobra koordinacija i saradnja svih aktera u ovom procesu.



Dekan FON-a Milan Martić naveo je da je u ovom procesu digitalizacija izuzetno važna.



"Nama je zadovoljstvo da petu godinu za redom je uspešno primenjeno softversko i organizaciono rešenje koje je 20 nastavnika i saradnika razvilo na fakultetu organizacionih nauka", kazao je on.



Dodao je da je obezbeđena maksimalna tačnost, potpuna transparentnost celog procesa tako da je zadovoljstvo što su rezultati u kratkom roku dobijeni.



Inače, za sve one učenike koji iz zdravstvenih i objektivnih razloga nisu polagali završni ispit u junskom roku, moći će to da urade 14, 15. i 16. avgusta 2024.





Autor: Dalibor Stankov