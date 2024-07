Vesić: Vlada sprovela odluku Ustavnog suda, nije doneta nikakva odluka o projektu "Jadar"

Usvajanjem nove Uredbe o Prostornom planu područja posebne namene za realizaciju projekta "Jadar", Vlada Srbije nije oživela taj projekat, već je sprovela odluku Ustavnog suda, koji je prethodnu Uredbu proglasio neustavnom, izjavio je danas ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić i istakao da se time ne prejudicira budućnost projekta "Jadar", koji će, da bi se uopšte realizovao, morati da bude u skladu sa najvišim evropskom standardima.

"Najava da je vlada donela Uredbu kojom se oživljava projekat 'Jadar' nije tačna. Vlada je donela Uredbu koja je ustvari izvršenje odluke Ustavnog suda, koji je odluku Vlade iz 2022. godine kojom je Uredba o Prostornom planu za taj deo Srbije stavljena van snage - proglasio neustavnom. Vlada je sprovela tu odluku i vratila Uredbu koja je bila na snazi do 2022, popunila pravnu prazninu i obezbedila da svi započeti postupci mogu da se završe u skladu sa zakonima, na ustavni način. Nikakva odluka o projektu nije doneta, već je Vlada odgovorno sprovela odluku Ustvnog suda, jer je Srbija uređena zemlja u kojoj se poštuju odluke sudova", naglasio je Vesić za RTS.

Ukazao je da se stavljanjem na snagu prethodne Uredbe ne oživljava projekat "Jadar", već je to samo početak procesa.

"Projekat 'Jadar' je proces koji će se dešavati pred našim nadležnim ministarstvima, pre svega energetike i zaštite životne sredine, ali i resora građevinarstva. Da bi neko mogao da počne sa bilo kakvim projektom, pa i sa ovim, neophodno je da u skladu sa našim zakonima, pre svega onih koji se tiču rudarstva, ali i zaštite životne sredine, te građevinarstva, ispuni sve uslove kao bismo mogli da razovaramo o tome da li će projekta 'Jadar' uopšte biti", naveo je Vesić.

Naznačio je da Vlada novom odlukom nije prejudicirala šta će se dogoditi sa projektom "Jadar", već je, ponavlja, samo sprovela odluku Ustavnog suda.

Na pitanje koji su dalji koraci, nakon što Prostorni plan od danas ponovo važi, ministar je objasnio da će Vlada Srbije insistirati na tome da se ceo postupak sprovodi u skladu sa domaćim zakonima, te da je najvažniji korak Studija o proceni uticaja na životnu sredinu, koji svaki potencijalni investitor u Srbiji, na tom ili bilo kom drugom području, mora da uradi.

"Od te studije zavisiće će izdavanje dozove. Neke dozvole izdaje Ministarstvo rudarstva, koje se tiču te oblasti, a neke Ministarstvo na čijem sam ja čelu. Zahtevaćemo najviše evropske standarde, u tome ćemo tražiti i podršku evropskih partnera, ali bez te studije nije moguće nastaviti dalje postupak", rekao je Vesić.

Dodao je da od studije zavise u da li će uopšte biti projekta, u kom pravcu bi se razvijao, kao i nove eventualne izmene u Prostornom planu, jer ta studija treba da pokaže da li je moguće sprovesti projekat poštujući njaviše standarde u zaštiti životne sredine.

Ministar je istakao i da je Vučić najavio a da će Vlada insitirati da se, ukoliko dođe od realizacije projekta, na tom prostoru izrgadi fabrka za baterije, kao i proizvodni pogoni koji će omogućiti razvoj zapadne Srbije.

"Insistiraćemo da se realizuje nekoliko važnih infrastrukturnih projekata, koji su na čekanju. Pre svega to je završetak brze saobraćajnice od Loznice do Malog Zvornika, kao i obnova dve pruge u tom delu zemlje - pruge Ruma - Šabac - Zvornik, duge 104 kilometara, za brzine od 120 kilometara na sat, kao i pruge od Valjeva do Loznica. Uz ulaganja u lokalne puteve. Zahtevaćemo da se bilo koji projekat u Srbiji, u bilo kom kraju i iz bilo koje oblasti, realizuje tako da obezbedi razvoj tog dela zemlje, nove investicije, fabrike, nova radna mesta, novu infrastrukturu, kako bi rastao životni standard građana", rekao je Vesić.

Ponovio je da će Srbija u pogledu poštovanja standarda tražiti podršku partnera iz Evropske unije, ne libeći se da zahteva primenu viših standarda koji su i iznad domaćih zakona, jer je zaštita životne sredine na prvom mestu.

Na konstataciju da je kompanija Rio Tinto pozdravila novu Uredbu Vlade Srbije, ministar je rekao da ta kompanija, kao i svaka druga u Srbiji, sada može pred nadležnim ministarstvima da pokrene odgovarajuće procedure i zahteve za realizaciju projekta.

"Da li će to biti Rio Tinto ili neka druga, to niko ne može da kaže, kao ni da li će uopšte biti projekta", jasan je Vesić.

Dodao je da postoji zakonska procedura kada je reč o studiji o proceni uticaja na životnu sredinu, koja je javna i transparenta, kao i donošenje urabanističkih planova, te da će javnost u njoj učestvovati, i svako će imati priliku da iznese svoje argumente u javnoj raspravi.

"Javna rasprava i institucije države su prilika i mesto da se o projektu razgovara. Nema razgovora o tome da li se poštuje odluka Ustavnog suda. Vlada odluke suda poštuje", podvukao je Vesić.

On je dodao da ne može da komentariše medijske napise da će u petak u Beogradu boraviti nemački kancelar Olaf Šolc, a da će litijum biti ključna tema razgovora, ali je naveo da će Srbija u ovom procesu blisko sarađivati sa evropskim partnerima, jer je Srbija deo Evrope i biće članica EU, zbog čega želi da po ovom i svim drugim pitanjima sarađuje sa partnerima iz Unije.

