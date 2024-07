Jul kakav se ne pamti! Ovo se u Srbiji NIKADA nije desilo, ali - da li je najtopliji deo leta za nama

Ovo leto možda sveukupno neće nadmašiti 2012. i biti najtoplije ikada na ovim prostorima, verovatno neće biti premašen ni apsolutni rekord iz 24. jula 2007. kada je u Smederevskoj Palanci izmereno 44,9, a u Beogradu 43,6 stepeni, ali će definitivno ostati upamćeno po, skoro je izvesno, tropskom talasu kakav ne pamtimo.

Prema, istina još nezvaničnim podacima, imali smo čak deset vezanih dana u kojima je maksimalna temperatura bila 35 ili više stepeni, što nikada ranije nije zabeleženo. Te gore spomenute 2012, imali smo sedam dana sa 35+ i to od 30. juna, 2017. osam vezanih paklenih dana (35+) počev od 30. jula, a 2007. devet dana u nizu sa 35+ i to od 16. do 24. jula.

Ovog jula već smo imali 15 vezanih tropskih dana sa 30+ stepeni, samo dva manje od rekordnih 17 u julu 2012. godine! Konačno, do sada je zabeleženo i 15 vezanih tropskih noći, tokom kojih se temperatura ni u najhladnijem delu dana nije spuštala ispod 25 stepeni (jednog dana je minimalna bila 27 stepeni!?). Izvesno je da će i ovaj rekord biti srušen, pošto smo 2012. imali 17 tropskih noći u nizu.

Ako je za utehu, ove nedelje stiže nam konačno zahlađenje, a neće izostati ni nevreme.

- Biće dosta grada u pojedinim mestima, ali će ova struja oblaka rashladiti malo, i spustiti temperaturu na oko 30 stepeni. Osveženje će ići postepeno i to na svaka dva dana, zaključno sa sredom, kada će doći taj sveži vazduh sa zapadne Evrope i Atlantika, koji će proći kroz Bečka vrata. Od srede i četvrtka biće osetniji pad temperature, kretaće se između 26 i 30 stepeni, pašće i jutarnja temperatura, pa bismo tako u Beogradu u četvrtak i petak trebali da imamo jutarnju temperaturu oko 16-17 stepeni - najavljuje meteorolog Ivan Ristić.

On potvrđuje da je ove godine oboren rekord kada je u pitanju dužina trajanja toplotnog talasa.

- Dve nedelje imali smo u kontinuitetu vrelo vreme i temperature blizu 40 stepeni! Takođe, ne ide nam na ruku ni to što je Mediteran zagrejan. More je dostiglo skoro 31 stepen. Ono što je problem kada dolaze te oluje sa zapada i severozapada, jeste mogućnost da se razviju pijavice iznad severnog i srednjeg Jadrana, koje dodatno jačaju te oluje. One su gorivo za oluje, koje zbog njih mogu biti mnogo jače - rekao je Ristić za medije.

Ovo potvrđuje i njegov kolega, Marko Čubrilo:

Sredinom i u drugom delu nedelje jače pogoršanje i osetnije osveženje. Krajem jula toplije, a početkom avgusta nestabilno uz temperature oko proseka za ovo doba godine

Za naredne dane on najavljuje malo prijatnije noći uz minimume od 16 do 22 stepena Celzijusa, dok će se dnevni maksimum kretati od 27 do 32, lokalno oko 34 stepena. U utorak toplo i uglavnom suvo, dok će u sredu tokom dana preko nas preći hladan front koji će doneti padavine i pojačan severozapadni vetar uz konkretnije osveženje. Ponegde će biti uslova i za vremenske nepogode. Do narednog vikenda svežije uz povremene pljuskove i to uglavnom nad središnjim i istočnim predelima. Dnevni maksimum od 17 do 25 stepeni Celzijusa, noću često samo oko 13 stepeni - kaže Čubrilo.

Prema trenutnim prognozama, od sledećeg vikenda postepeno otopljenje pa bi sam kraj jula doneo lokalne maksimume i oko 34 stepena Celzijusa.

- Početkom avgusta malo svežije, ali nestabilno. Ukoliko se ovaj trend održi za nama je polako najtopliji deo leta i avgust bi i dalje uz letnje vreme doneo česta osveženja - rekao je Čubrilo.

RHMZ u svojoj mesečnoj prognozi najavljuje veoma topao avgust.

“Očekuje se topao avgust, sa srednjom avgustovskom temperaturom iznad višegodišnjeg proseka i sa odstupanjem oko dva stepena. Srednja avgustovska temperatura se prognozira u intervalu od 23 do 26 stepeni u nižim predelima, a u brdsko-planinskim predelima od 15 do 20 stepeni. Očekuje se srednja maksimalna temperatura vazduha za avgust od 31 do 33 stepena u nižim, u planinskim predelima od 19 do 26, a srednja minimalna u intervalu od 16 do 20, u planinskim predelima od 11 do 15 stepeni, stoji u prognozi RHMZ.

I u avgustu ćemo imati i te kako paklenih dana.

- Očekuje se broj tropskih dana sa maksimalnom temperaturom vazduha preko 30 stepeni, u intervalu od 15 do 24. Tokom avgusta se očekuje količina padavina ispodprosečnih vrednosti u celoj Srbiji. Prognozira se avgustovska količina padavina u nižim predelima od 20 do 50mm, a na planinama do 60mm, lokalno i više usled očekivanih konvektivnih razvoja. U avgustu se očekuje od šest do devet dana sa padavinama - kažu iz RHMZ.

Autor: Snežana Milovanov