Direktorka RFZO: Oboleli od hepatitisa imaju najsavremeniju terapiju

Direktorka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO) Sanja Radojević Škodrić izjavila je danas, povodom Svetskog dana borbe protiv hepatitisa, koji se obeležava u nedelju, 28. jula da je RFZO prepoznao značaj lečenja hepatitisa i da je od 2018. napravljen ogroman napredak uvođenjem najsavremenije terapije koja postoji u svetu, a koja je izuzetno efikasna i dovodi do izlečenja u više od 95 odsto slučajeva.

Ona je za Tanjug istakla da je hepatitis hronična infektivna bolest jetre koja ne daje specifične simptome, zbog čega se često otkrije kasno, kada se već razvila u cirozu ili u karcinom jetre.

- Do sada o trošku države se leči 1.450 pacijenata obolelih od hroničnog hepatitisa. Naravno, taj broj pacijenata stalno raste koji se leče o trošku države i ono što je najvažnije sada kada postoji savremena terapija i to za sve pacijente sa ovom dijagnozom jeste da se bolest na vreme dijagnostikuje, na vreme primeni terapija, ali to je moguće ukoliko se što češće testiraju, naravno, svi koji su pod faktorom rizika - navela je prof. dr Sanja Radojević Škodrić.

Ukazala je da je upravo nelečeni hepatitis glavni uzročnik karcinoma jetre i navela da je hepatitis B odgovoran za polovinu, a hepatitis C za četvrtinu svih slučajeva kancera jetre.

Prema njenim rečima, zato je jako važno da se hepatitis otkrije na vreme kako bi se odmah primenila savremena terapija i bolest držala pod kontrolom.

- Najsavremeniji inovativni lekovi za hepatitis su uvedeni 2018. godine, nakon toga, dostupnost lekova za hepatitis C povećana je 2022., kada su na listu stavljena dva leka koja spadaju u grupu pangenotipskih lekova koji se mogu primeniti kod svih genotipova obolelih od hepatitisa C - kaže prof. dr Radojević Škodrić.

Dodaje da u prilog u tome govori činjenica da primenom ovih lekova čak 95 odsto osoba biva potpuno izlečeno.

- Prvo, 2018. godine, kao što sam rekla, stavljena su četiri inovativna leka koja su u tom momentu bila u svetu najefikasnija za hepatitis. Potom, 2022. na listu lekova, dakle o trošku države, su dodata još dva inovativna leka i to za sve genotipove hepatitisa i još nešto je urađeno, a to je da su proširene indikacije tako da svi oboleli pacijenti od hepatitisa dobijaju savremenu terapiju o trošku države - direktorka RFZO.

Naglasila je da se, ukoliko se terapija primeni na vreme, bolest drži potpuno pod kontrolom.

Prema njenim rečima, u prvih šest meseci ove godine terapija je odobrena za 353 osiguranika.

Radojević Škodrić je navela da, po preporuci Svetske zdravstvene organizacije, i oni koji nisu pod faktorom rizika treba da se testiraju makar jednom u životu.

- Vid prevencije protiv hepatitisa B jeste i vakcinacija koja je od 2004. obavezna za svu novorođenu decu - istakla je ona.

