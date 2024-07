Ovo je otac kojem je bivša žena otela ćerke: Pet godina ih tražio, danas uhapšena po Interpolovoj poternici

Žena Z. P. (38), koja je bila na poternici Interpola, uhapšena je na aerodromu "Nikola Tesla" zbog sumnje da je otela svoje dve ćerke i odvela ih u inostranstvo.

Kako je danas saopšteno, u ranim časovima javni tužilac Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu obavešten da je realizovana Interpolova poternica raspisana za okrivljenom Z. P. jer je navedena ušla na teritoriju Republike Srbije.

"Naime, dana 14.11.2019. godine javni tužilac je doneo naredbu o sprovođenju istrage prema okrivljenima Z.P. (38) i R.M. (44) zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo Oduzimanje maloletnog lica na taj način što su onemogućili izvršenje odluke kojom su dva maloletna deteta poverena na samostalno vršenje roditeljskog prava ocu, usled čega je teže ugroženo njihovo školovanje na taj način što su dana 22.03.2019. godine na graničnim prelazu Surčin, aerodromu “Nikola Tesla” napustili teritoriju Republike Srbije, bez znanja i saglasnosti oca koji je rešenjem Prvog osnovnog suda u Beogradu određen da samostalno vrši roditeljsko pravo. Imajući u vidu da okrivljeni nisu bili dostupni državnim organima Republike Srbije, te da je država u kojoj su se nalazili okrivljeni odbila njihovo izručenje Republici Srbiji, javni tužilac Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu je podneo predlog Trećem osnovnom sudu u Beogradu da se prema okrivljenima raspiše Interpolova poternica i odredi pritvor", navodi se u saopštenju,

Okrivljena je saslušana u prisustvu javnog tužioca i određen joj je pritvor.

Inače, kako smo ranije pisali, otac dece je Predrag Popović, koji je prethodnih godina gostovao na televizijama i tražio pomoć da locira i vrati svoje ćerke od tada 9 i 10 godina.

"Kulminiralo kad je upoznala Meksikanca"

- Oženio sam se 2010. godine. Iz tog braka imamo dve ćerke. Brak je u početku funkcionisao normalno, da bi došlo do toga da se 2013. godine razvedemo. Pošto su deca u tom periodu bila dosta mala, po nekoj logici su pripala majci. Međutim, ja nisam bio lišen roditeljskog prava. Majka je bila staratelj i ja sam učestvovao u njihovom odgajanju. U periodu posle razvoda, neki put smo funkcionisali dobro, nekad loše, u principu se sve zasnivalo na raspoloženju moje bivše supruge. Sve je to kulminiralo negde 2015. godine, kada ona upoznaje jednog Meksikanca koji je došao u Srbiju - rekao je u jutarnjem programu na TV Pink Predrag.

Kako je dalje naveo, u tom periodu su krenuli problemi.

"Žena se preudala i otišla u Australiju"

- Deca su pričala kako ih on maltretira, što je potvrdila i moja tašta. Obraćao sam se centrima za socijalni rad. Sve je bilo bez konkretnog rešenja i odgovora. Taj čovek napušta Srbiju i na njegovo mesto dolazi sadašnji suprug, australijski državljanin. Ona sa njim stupa u brak krajem 2017. godine, venčavaju se u Kostariki. Ona od tada želi zajedno sa njim i našom decom da naputi zemlju i odu da žive u Australiju. Tada od mene traži da se lišim potpuno roditeljskog prava da bi deci mogla menja mesto prebivališta. Htela je da utiče na Centar za socijalni rad Zvezdara, koji joj je dao negativno mišljenje. Njihov zaključak je bio da nema elemenata da se lišim roditeljskog prava, da bi to za njih bio veliki šok. To joj nije nikako nije odgovaralo, pa je promenila mesto prebivališta i ispisala decu iz škole bez mog znanja - rekao je Predrag.

Predrag deset dana nije znao gde su mu deca.

"Poturala mi papire da potpišem"

- Saznao sam posle da su se preselili na Novi Beograd. Tim preseljenjem je slučaj preuzeo njihov Centar za socijalni rad. Primetio sam da ona toliko insistira na tom odlasku u inostranstvo, poturala mi je neke papire da potpišem, što nisam želeo. U međuvremenu, baba i deda ih nisu viđali po tri meseca. Podneo sam kontratužbu da se deca povere meni. Advokat i ja smo tražili da se u periodu dok traje proces deci oduzmu pasoši, da ne može da ih izvede iz zemlje. Sud je mogao to da uradi i bez mišljenja Centra za socijalni rad, međutim to nije uradio. Centar za socijalni rad mi četiri meseca nije odgovarao šta se dešava. U međuvremenu je zakazano psihijatrijsko veštačenje koje je i ona potpisala.

Međutim, njegova supruga 22. marta 2019. godine, deset dana po potpisivanju, odlučuje da napusti Srbiju.

"Pakao počeo kad sam prijavio nestanak"

- U aprilu smo dobili izveštaj Centra za socijalni rad da bi trebala da bude sprovedena privremena mera. Za mene je najveći šok bio kad sam došao ispred zgrade i nikog nije bilo, niko se nije javljao. Komšinica mi je rekla da više tu ne žive. Posle toga kreće pakao, jer idem da prijavim nestanak dece. Niko nije želeo da čita papire koji dokazuju sve pređašnje. U četiri navrata sam odlazio tamo i bio sam poslednji put rešen da ostanem dok me ne uhapse. Na kraju odlučili su pokrenu potragu za decom - priča kroz suze ovaj čovek.

Tada kreće potraga za decom, a za ženom biva raspisana Interpolova poternica.

- Po nezvaničnim informacijama, oni su locirani u Vanuatuu, državi u Tihom okeanu. To je ciljano birano. Verovatno im je neko pomogao da razrade čitav taj sistem, jer ta država nije potpisnica Haške konvencije, nemamo tamo ambasadu.

U međuvremenu, žena se nije javljala ni svojim roditeljima.

- Ona je osoba koja je mnogo volela i Instagram i Fejsbuk. Moja deca su dosta znala da koriste mobilni i računar. Neverovatno je da za tri godine ni u jednom trenutku nisu pokušali da nas kontaktiraju. Dešavalo mi se nekad da mi zazvoni Viber i tada mi je uvek u glavi da su one.

Autor: Marija Radić