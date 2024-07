SNAŽNO GRMLJAVINSKO NEVREME HARA REGIONOM: Tokom večeri zahvatiće i ovaj deo Srbije! STIŽE BLAGO OSVEŽENJE

Dok je ovog popodneva u Srbiji vedro i vrelo uz temperaturu od 37 do 38 stepeni, hladni front iz centralne Evrope i Alpa stigao je do Slovenije gde donosi jake grmljavinske oluje uz obilne pljuskove i zahlađenje.

Do kraja dana najintenzivnije grmljavinske oluje očekuju se na severu i istoku Slovenije, a potom i na severozapadu Hrvatske. Lokalno se očekuje se i grad.

Ovaj hladni front nastaviće put prema istoku, a kasno večeras stići će veoma oslabljen do Vojvodine, a do jutra i do centralnih predela Srbije pri čemu će doneti blago osveženje za 7 stepeni i jak severozapadni vetar.

Na jugu i istoku Srbije ostaće i dalje tropski toplo uz temperature do 35 stepeni, dok će na severu i zapadu Srbije i u Beogradu biti oko ugodnih 30.

Za razliku od regiona u Srbiji će biti uglavnom suvo, tek ponegde uz ređu pojavu pljuska sa grmljavinom.

OGLASIO SE I RHMZ

Uveče i tokom noći očekuje se skretanje vetra na severozapadni pravac, najpre u Vojvodini, a zatim i u zapadnoj i centralnoj Srbiji.

U Beogradu će takođe biti sunčano i veoma toplo. Duvaće slab i umeren jugoistočni vetar, koji će tokom noći biti u skretanju na severozapadni. Najniža temperatura biće od 16 stepeni do 21, a najviša oko 36 stepeni.

Tokom većeg dela dana biometeorološke prilike mogu imati relativno povolјan uticaj na hronične bolesnike. Izvesne tegobe mogu osetiti srčani bolesnici pa im se savetuje opreznost. Mogući su glavobolјa i poremećaj sna.

Autor: Dalibor Stankov