AKO JE VAŠE IME NA OVOM SPISKU, NE KREĆITE NA PUT: I zbog najmanjeg duga možete da budete vraćeni sa granice

Pred putovanja i godišnje odmore, obavezan deo priprema građanima trebalo bi da bude i uvid u Registar neplaćenih novčanih kazni. Na taj način izbeći će se neprijatnost da na graničnom prelazu od policije saznaju da imaju kaznu koju nisu platili, i da budu vraćeni sa granice ukoliko je sud izdao opštu naredbu za dovođenje.

Građani mogu da dožive neprijatnost i na putu kroz Srbiju ukoliko imaju neplaćenu kaznu, a policija ih zaustavi tokom vikenda kada nije moguće da je odmah plate.

Kako da proverite imate li kaznu

Advokat Dušan Todorović za Tanjug objašnjava da bi građani pred odlazak na putovanje trebalo da unesu svoje lične podatke u Registar neplaćenih kazni, koji je javan i dostupan svima.

U ovom registru mogu da provere da li imaju neku neplaćenu kaznu, a to takođe mogu da urade i odlaskom u pisarnicu Prekršajnog suda radnim danima od 7.30 do 15.30 časova.

Prekršajni sud u Beogradu na svom sajtu je dao i uputstvo za proveru u Registru, tako da se unošenjem imena i prezimena, kao i jedinstvenog matičnog broja može doći do podataka da li kazna postoji i ukoliko je to slučaj, do uplatnice po kojoj sud vrši prinudnu naplatu.

Todorović je dodao da i stranci mogu da provere u Registru da li imaju neplaćenu kaznu unosom broja putne isprave.

Kada postoji novčana kazna sistem će izbaciti o kojoj kazni i iznosu je reč, a odmah će biti prikazana i instrukcija za plaćanje te kazne, čime je znatno olakšan sam postupak plaćanja.

Ako vas zaustavi policija u Srbiji, morate odmah da platite kaznuUkoliko građanin ne zna da ima neplaćenu kaznu, a putuje kroz Srbiju, prilikom zaustavljanja policijski službenik će ga obavestiti o tome i moraće odmah da plati tu kaznu. Građanima koje vest o kazni zatekne na graničnom prelazu prilikom izlaska iz zemlje ova vest će teže pasti.

Todorović je objasnio da najteže pada prekid putovanja radi regulisanja neplaćene kazne, zbog čega je istakao važnost uvida u Registar pre putovanja.

Saznanje da ima novčanu kaznu tokom neradnih dana takođe građanima može da bude problem, jer ne rade službe platnog prometa, a sud ili neki drugi organ je siguran da je kazna plaćena kada se pojavi na računu trezora kao plaćena.

Na pitanje da li postoji mogućnost da građanin bude vraćen sa granice zbog neplaćene kazne, Todorović je rekao da zbog neplaćene kazne građanima neće biti onemogućen prelazak granice, već je to slučaj kada je po toj kazni izdata opšta naredba za dovođenje koju će sprovesti stanica policije, što znači da je za tom osobom raspisana poternica.

Opšta naredba za dovođenje može biti izdata zbog kazne od 2.500 ili od 100.000 dinara, odnosno nije bitna visina kazne, a koja može biti izrečena zbog ponašanja u saobraćaju, kazne za parking, neplaćeni porez, ali i kazne proistekle iz krivičnog postupka.

"Tok predmeta Prekršajnih sudova"

Kada je reč o samom prekršajnom postupku, građani će znati da se vodi postupak kada dobiju rešenje o pokretanju tog postupka i poziv od suda radi saslušanja, a u kojoj fazi je taj postupak takođe mogu proveriti preko internet stranice "Tok predmeta Prekršajnih sudova".

Građani koji znaju da se protiv njih vodi prekršajni postupak, kao stranka u postupku imaju mogućnost da izvrše uvid u spise predmeta i da traže kopiju spisa predmeta, a o mestu i vremenu uvida u spise ih obaveštava pisarnica tog suda.

Ukoliko građanin dobije poziv za saslušanje, a iz opravdanih razloga ne može da pristupi i ne dostavi pisanu odbranu, dužan je da pre ročišta, najkasnije tog dana dostavi sudu dokaz o sprečenosti sa pozivom na broj predmeta suda, objašnjavaju na sajtu suda. Takođe, dokaz o sprečenosti može da dostavi i putem elektronske pošte, preporučenom pošiljkom ili da preda na pisarnicu suda.

Po plaćanju novčane kazne ona je evidentirana preko trezora 24 sata od uplate, ali je savet suda da kada plate kaznu sačuvaju dokaz o uplati, kao i da nakon nekoliko dana provere u Registru neplaćenih novčanih kazni da li je i dalje u evidenciji, a ukoliko jeste mogu uplatnicu skenirati i poslati na adresu elektronske pošte suda.

Na pitanje da li može da se dogodi zaplena vozila zbog neplaćene kazne Todorović je naveo da ne može samo na osnovu toga da se zapleni vozilo, već u slučaju kada je protiv osobe pokrenut izvršni postupak zbog određenog duga. Međutim u toj situaciji, kako je istakao advokat, mora se voditi računa o načelu srazmernosti, odnosno ne može se zbog duga od 2.000 dinara konfiskovati vozilo vredno više hiljada evra.

Autor: Dalibor Stankov