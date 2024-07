'OVO MORATE DA ZNATE PRE NEGO ŠTO ODETE U ALBANIJU NA MORE' Mladen otkrio: Na ovo OZBILJNO pripazite

Iskustva sa putovanja često mogu biti od neprocenjive vrednosti, posebno kada dolaze iz prve ruke. Zato je jedan Srbin odlučio da podeli svoje iskustvo sa nedavnog letovanja u Albaniji, nudeći celokupan uvid iz Sarande.

Mladen iz Srbije je unutar Fejsbuk grupe "Letovanje u Albaniji - Albanija.rs", napisao podužu objavu o svom letovanju u Sarandi, dajući uvod u one, možda najznačajnije informacije za srpske turiste, koje je, kako kaže voleo da je i sam znao pre polaska, prenosi Blic.

"Idite svojim autom"

Par saveta za one koji još uvek razmišljaju o putovanju u Albaniju, ono što bih voleo da sam znao pre prvog dolaska. Bio sam u Sarandi, pa evo utisaka:

1. Ne putujte avionom, osim ako ne idete na Krf, pa brodom do Sarande ili Ksamila, mada je i tako veliko cimanje. Putujte svojim autom, ako ste busom ili taksijem po gradovima, veoma je naporno.

2. Ukoliko ste ljubitelj peščanih plaža, Saranda i Ksamil nisu za vas. Dodatno, gotovo sve plaže su privatne, što je jako iritantno.

"Konstantno se osećate prevarenim"

3. Cene često nisu istaknute, pa se konstantno osećate kao da ste prevareni.

4. Veliki broj Albanaca nam je vrlo ljubazno izlazio u susret, ali je bilo i dosta onih koji nisu hteli da kažu gde dolaze busevi i slično, a čak ni na internetu nemate pouzdane informacije o tome.

5. Albanija ima veliki potencijal, ali mora dosta da se radi na infrastrukturi. Ulice su uske, đubre je svuda i stalno se oseća neprijatan miris (govorim o Sarandi).

6. Ukoliko se pitate da li doći ili ne, moj odgovor je DA, treba probati i videti da li vam odgovara. Smatram da ovo nije moj poslednji put u Albaniji, s tim što ću sledeći put verovatno istraživati jadransku obalu. Takođe, mislim da pored mora ova zemlja ima još mnogo toga da ponudi.

Za sedam dana potrošio 850 evra

7. Poslednja stvar su cene, prošle godine sam u Grčkoj (Krit), sredinom septembra, potrošio oko 700 evra na letovanje (avion, smeštaj, ishrana i lični troškovi). Ove godine u sred sezone u Albaniji (15.07 - 22.07) sam potrošio oko 850 evra, na iste stavke, pri tom sam i jedan dan išao na Krf brodom. Može se zaključiti da je Albanija i dalje pristupačna kada su cene u pitanju, ali za 5 - 10 godina se može očekivati da postane atraktivno i skupo letovalište, uz unapređenje infrastrukture koje je neophodno", napisao je on.

"Ne bih preporučila Jadran i Drač"

U komentarima ispod objave, mnogi su se složili da zaista vredi posetiti Albaniju.

"Ja bila prošle godine u Sarandi preko agencije i opet bi. Velika otvorena plaža gradska u centru, šetalište prelepo, palme, kafići...Ni jednu neprijatnu situaciju nisam imala od tamošnjih ljudi. I opet ću u Sarandu sigurno. Makar još jednom", napisala je jedna Srpkinja.

Za njom se javila druga pa napisala:

"Ne bih preporučila Jadran. U Draču je more prljavo a ostalo su vrlo plitke plaže, nešto muljevito i sa nekom travom. Plaže ispod Valone su mnogo lepše, more je čisto,plavo i peskovito"

"Ove godine su naduvali cene"

Opet, tu je bio i komentar jednog Srbina koji ipak nije zadovoljan letovanjem i to zbog cena.

"Mi smo po drugi put u Ksamilu, plaže lepe, gradi se vidi se napredak ali su naduvali cene, ne može se za godinu dana otplatiti uloženo. Jer ako oteraš goste cenama i arogancijom teško će se vratiti. Recimo u Ksamilu nema manje od 20 evra suncobran i 2 ležaljke, neke su čak 30 evra. Za moju porodicu konstantno iznajmljujem 2 kompleta, to je na slabijim plažama 40 evra ili ovim malo boljim 60 evra dnevno. Samo za ležaljke, plus sve ostalo. Počeli su da uslovljavaju ako si tu da moraš i da jedeš kod njih u restoranu, to nije u redu. More prelepo, imaju ogroman potencijal ali treba znati i raditi", napisao je on.

Autor: Dalibor Stankov