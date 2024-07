'Zavist i ljubomora' Mitrović odgovorio Hrvatima: Dok sam trošio kod njih nisam im bio bahat (FOTO)

Željko Mitrović, direktor i vlasnik Pink Media Group, odgovorio je na natpise u hrvatskim medijima koji se sada bune jer više ne troši pare kod njih.

- Evo braća Hrvati se bune što više ne trošim u Hrvatskoj milion evra po letovanju,kako sam to radio pre dvadeset godina , dok mi te raspale bitange nisu oteli brod EL Bosko, I to iz čiste zavisti i ljubomore! Tada im nisam bio bahat, ali svakako im nije bilo lako gledati Zagrebačke lepotice na “srpskom brodu”! To razumem! Ne brine me to mnogo jer sam im brod već delimično naplatio samo još nisu razumeli! Naplata tog gusarsko-lopovskog pohoda je još u toku, a u medjuvremenu braća u susedstvu mogu da mi se napuše ove moje srpske dzamutke sa sve šišanjem travice, i to od Visa pa sve do Varaždina, a do tada vam šaljem malo slika sa svakako ozbiljnijih destinacija od te vaše lopvsko-otimačke barice! - napisao je direktor i vlasnik Pink Media Group Željko Mitrović na svom zvaničnom 'Iks' nalogu.

Evo braća Hrvati se bune što više ne trošim u Hrvatskoj milion evra po letovanju,kako sam to radio pre dvadeset godina , dok mi te raspale bitange nisu oteli brod EL Bosko, I to iz čiste zavisti i ljubomore! Tada im nisam bio bahat, ali svakako im nije bilo lako gledati… pic.twitter.com/gUzdRRhweo — Željko Mitrović (@zeljkomitrovic) 29. јул 2024.

Autor: Jovana Nerić