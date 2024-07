Porodica iz Srbije doživela dramu na letovanju u Crnoj Gori: Dečak se vratio u Srbiju sa inficiranim ranama

Porodici iz Srbije preselo je letovanje u Crnoj Gori, i to zbog naizgled bezopasnog ujeda komarca, koji se nakon nekoliko dana pretvorio u noćnu moru!

Krvopije su izujedale četvorogodišnjeg dečaka iz Srbije na više mesta na telu, nakon toga se javila temperatura, ali ubrzo i otvorene rane na mestima uboda, što je uplašilo njegovu majku.

Poznato je da komarci mogu preneti malariju, denga groznicu, groznicu Zapadnog Nila, zika virus, žutu groznicu. Međutim, zaražene ženke ovih krvopija mogu preneti parazite, bakterije i druge viruse.

To se nažalost desilo i dečaku iz Srbije koji je zbog ujeda komarca zaradio stafilokoke.

- Bili smo na odmoru u Crnoj Gori, izujedali su ga komarci. Dobio je i temperaturu, a rane od uboda su se širile, bile su bolne, izgledale su kao kraste od velikih boginja! Odvela sam ga kod lekara, a doktor je rekao da sumnja da je infekcija nastala od uboda komarca, ali nije precizirao vrstu komarca. Skratili smo odmor i došli u Beograd jer me je ovo uplašilo - ispričala je za Kurir vidno uznemirena majka:

- Vodila sam ga i ovde kod lekara i rečeno mi je da je infekcija nastala od ujeda. Nalaz brisa sa inficiranih ranapotvrdio je da je reč o stafilokoki. Dobio je antibiotik da pije i antibiotsku kremu da maže.

Simptomi stafilokoka

crvenilo

otok

svrab ili bol

povišena temperatura

uznemirenost

slabiji apetit

* obavezno je lečenje

Specijalista opšte prakse dr Radmila Šehić rekla je da nema toga šta zaraženi komarac nije u stanju da prenese, te da je važno reagovati odmah nakon određenih simptoma.

- Zaraženi komarci, tačnije ženke komaraca, mogu preneti parazite, viruse i bakterije, ali je to ređe. Inkubacija traje nekoliko dana, nije duga, praktično ta stanja počinju jakom glavoboljom, mučninom, porastom temperature, a uz to se može javiti i osip po telu. Kada je reč o komplikacijama, koje se retko javljaju, može se javiti meningitis, upala moždanih ovojnica, a nažalost i upala mozga. Bitno je da se napadnuta osoba blagovremeno javi lekaru, i to čim primeti glavobolju ili neki drugi simptom - naglasila je dr Šehić.

Pedijatar upozorava: Često se dešava da deca zaraze ranu češanjem Pedijatar dr Saša Milićević navodi da komarci mogu biti zaraženi stafilikokom, kao i streptokokom. - Komarci u sastavu pljuvačke imaju jednu komponentu koja dovodi do pojave otoka i svraba, a kod dece dovodi do toga da deca češu mesto uboda. Međutim, deca često sama izazovu infekciju češanjem, i to tako što se na rukama i noktima uvek nalazi stafilokok, pa se to vrlo lako prebaci na ranu i tako napravi problem. Inače, stafilokoka se može nalaziti i na površini kože. Svaka od tih varijanti može da dovede do infekcije, pa se mora pristupiti lečenju antibioticima, antibiotskim mastima i antiseptičkim sredstvima. Najčešće se desi da deca sama češanjem prenesu stafilokoku na ranu - naglasio je dr Milićević.

Dr Šehić ističe da to u 99 odsto slučajeva prođe bez komplikacija. Što se tiče ovog slučaja, doktorka ne isključuje mogućnost da je dečak inficirao rane češanjem:

- Desi se da se koža na mestu uboda ošteti češanjem i bude idealno mesto za plasiranje infekcije uzrokovane bakterijom. Ima ljudi koji na ubod komarca reaguju burno alergijski, sa znatnim otokom, uvećanjem limfnih žlezda i bolom, zbog toga što otok pritiska nerve.

Autor: Snežana Milovanov