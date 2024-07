'SELJAKLUK NA NAJJAČE' Ovo su stari srpski običaji za svadbu koji se ljudima gade

Srbi i Bosanci su učestvovali u anketi o tome koji običaji za svadbu smatraju zaostalim. Ovo su njihovi odgovori.

Balkanske svadbe su događaji koji imaju najviše tradicionalnih običaja koje naš narod smatra obaveznim. Međutim, dosta toga se promenilo, dok su neki rituali vremenom počeli da gube na važnosti.

Moderne svadbe nisu ni nalik onim tradicionalnim koje uključuju kupovinu mlade, bacanje sita, "skidanje" jabuke i mnoge druge rituale.

Želeći da ispoštuju odluku starijih članova porodice, neki mladenci se i danas drže starih rituala.

Anketa na Reditu sa pitanjem "Koje narodne običaje želite izbaciti sa svoje svadbe?", pokrenula je lavinu komentara i podelila mišljenja, dok se većina složila da su tradicionalni običaji preterivanje i da ih apslolutno treba izbaciti.

Kako je pitanje objavio jedan hrvatski korisnik Redita, u diskusiju se se uključili i Bosanci i Srbi kao i mnogi drugi narodi sa Balkana budući da su običaji slični.

"Pljačkanje kuma u Slavoniji. Čitanje u sali koliko je ko dao novaca. I one p***arije sa zazidavanjem vrata, perje po dvorištu i uopšteno zagorčavanje prvog dana braka mladencima", prokomemtarisao je jedan korisnik.

Većina negativnih komentara odnosila se na običaj koji uključuje čitanje koliko je ko novca doneo kao svadbeni poklon.

"Čitanje koliko je ko darovao. Bio sam na nekim tim venčanjima. Ne bude ti baš prijatno kad kažu npr. porodica xy je dala 500 evra , a druga kao 300 kuna", "Čitanje poklona na razglas", neki su od komentara.

"Svečano uvođenje mlade u kuhinju i pokazivanje kako se pravilno koriste kuhinjski elementi", bio je komentar koji je privukao posebnu pažnju.

"Kupovanje mlade! To mi je toliko seljački, toliko zaostalo. A uz to i jako skupo, hrpetina ljudi to samo koristi da pokupi što više novaca od kuma i devera", napisala je jedna korisnica.

Većina njih komentarisalo je da su običaji poput "skidanja" jabuke, odlaska po mladu, okupljanje kod mladoženjine kuće suvišni te da bespotrebno oduzimaju mnogo vremena.

Skidanje podvezice sa mladine noge je običaj koji se i danas može videti na svadbama, međutim korisnici Redita su ga oštro osudili.

"Baš klošarski običaj", "Vulgaran i neukusan u najmanju ruku", "Kada mladoženja gura glavu mladi ispod haljine ispred sve moguće familije i zubima joj uzima podvezicu. Seljakluk na najjače", samo su neki od komentara.

Autor: Dubravka Bošković