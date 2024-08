Ječmenica: Očekujemo objašnjenje Aerodroma o učestalim problemima koji otežavaju avio-saobraćaj

Pomoćnica ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture za vazdušni saobraćaj Verica Ječmenica zatražila je od koncesionara beogradskog aerodroma, francuske kompanije „Vansi“ objašnjenje zbog učestalih problema sa IT sistemom koji dovode do kašnjenja u avio-saobraćaju.

Budući da je na beogradskom aerodromu „Nikola Tesla“ drugi dan za redom došlo do kvara IT sistema, što je usporilo čekiranje putnika i dovelo do kašnjenja pojedinih letova, pomoćnica ministra očekuje da se koncesionar izjasni zbog čega dolazi do problema i šta je kompanija preduzela kako se slične stvari ne bi ponavljale.

„S obzirom da je letnja sezona uveliko u toku i da se na beogradskom aerodromu dnevno obavi veliki broj letova, očekujemo da francuska kompanija ’Vansi’, kao koncesionar, ozbiljnije pristupi reševanju ovakvih problema, koji se dešavaju dva puta u dva dana, u interesu putnika“, rekla je Ječmenica.

Ona je podsetila da je i prošle letnje sezone zbog neodgovornog pristupa koncesionara bilo problema na beogradskom aerodromu. Ječmenica je rekla da je posle uvodjenja novog zemaljskog operatera britanske kompanije Menzis, na inicijativu ministra Vesića, ovog leta aerodrom Nikola Teska radio normalno i da skoro da nije bilo problema sa čekiranjem putnika i otpremom prtljaga.



“Do pre dva dana i problema koji su se pojavili sa IT sistemom, ovoga leta, nije bilo problema u funkcionisanju aerodroma Nikola Tesla. Zato problem sa IT sistemom mora odmah da se reši”, rekla je Ječmenica.

Dodala je da kompanija „Vansi“ ima svoje obaveze prema ugovoru o koncesiji i da Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture očekuje da svoje usluge ispunjavaju redovno, kako se ne bi remetio avio-saobraćaj.

Autor: Snežana Milovanov