Tri godine bez Lazanskog! Predvideo rat u Ukrajini, a njegove reči i danas lede krv u žilama

Na današnji dan pre tri godine preminuo je srpski novinar, vojnopolitički komentator i diplomata Miroslav Lazanski.

Od 2016. do 2019. godine bio je narodni poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Sredinom 2019. godine, imenovan je za ambasadora Republike Srbije u Ruskoj Federaciji.

Rođen je u Karlovcu.

U Karlovcu je završio osnovnu školu, u Trebinju srednju, a u Zagrebu pravni fakultet. Vojni rok je služio 1977. u Bitolju u 41. pešadijskoj diviziji JNA. Kao novinar je pisao za tamošnje listove Polet, Vjesnik, Danas i Start. U februaru 1991. prešao je u Beograd i počeo da piše za dnevni list Politika.

Osim toga, pisao je i za listove Politika ekspres, NIN, ali i za Večernje novosti, zagrebački Start, Katimerini, Diamond weekly i Securitarian. Napisao je sedam knjiga i autor je desetak televizijskih serijala.

Izveštavao je iz ratova u Avganistanu, Bejrutu, Čečeniji, Zairu, Libanu, iz iračko-iranskog sukoba, tokom operacije Pustinjska oluja, za vreme rata u Bosni i Hercegovini, Sloveniji, Kosovu i Metohiji, Libiji...

Intervjuisao je i komandante NATO i maršale SSSR.

Sahranjen je 6. avgusta u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu.

Iza sebe je ostavio suprugu i sina Aleksandra.

Njegove reči i dalje se pamte

Još za života su se reči i analize Miroslava Lazanskog pažljivo slušale, a mnogi su zaboravili kada je ispričao detalje misterioznih poslednjih trenutaka života jednog od omiljenih oficira Adolfa Hitlera, Ervina Romela.

Lazanski je u jednom intervju rekao da priča teška i da neće naići na simpatije gledalaca, a mnogi su ostali zatečeni onim što je izgovorio tada.

– Romel je bio najpopularniji nemački general u Drugom svetskom ratu i pala je sumnja jednom na njega da je on bio upravo taj koji je hteo Hitlera da ubije, odnosno da je on učestvovao u toj akciji. Jednog dana, dok je bio na odmoru, došla su dva oficira Gestapoa u njegovu kuću sa crnim mantilima, a jedan oficir je izvadio pištolj i stavio na sto – kazao je tada i dodao:

– Romel mu je pištolj vratio i rekao “hvala, imam svoj”. Otišao je u svoj kabinet sobu i napisao oproštajno pismo, a dva oficira su sedela u foteljama ispred kabineta. Odjeknuo je pucanj, oni su ustali, salutirali i otišli. Nemci imaju vojnički karakter – ispričao je Lazanski.

Predvideo rat u Ukrajini?

Lazanski napisao je 2014. godine tekst, koji danas zvuči gotovo proročki imajući u vidu razvoj situacije u Ukrajini.

Lazanski je tada najavio da će u slučaju rata u Ukrajini ta zemlja biti podeljena na dva dela, a kao moguću liniju podele naveo je reku Dnjepar.

- Možemo li da pretpostavimo, sada možda zvuči fantastično, da će u nekom budućem vremenu neki događaji u Rusiji i neki događaji u Ukrajini dovesti do toga da ove dve države opet požele da se ujedine? Ili suprotno, zašto ono što je započelo sa Jugoslavijom 1991. godine, i odmah zatim sa Sovjetskim Savezom i Čehoslovačkom, ne može da se nastavi dalje? Odakle uverenje da će Evropa večno biti stabilna - zapitao je.

On je tada pitao i sledeće - zašto i Ukrajina ne bi mogla da se raspadne.

- Istina, ona je već ostala bez Krima, jer tamo je od 1991. postojala nezadovoljna politička grupacija koja je težila ujedinjenju sa Rusijom i sada je to i dočekala. U istočnoj Ukrajini, uz Ruse i većina Ukrajinaca govori ruski jezik, no to više liči na Irce koji govore engleski, ali sebe smatraju Ircima, ili kao u Belgiji gde polovina stanovništva govori francuski, a sebe smatra Belgijancima - tvrdio je.

Lazanski je tada istakao da je sve moguće ako NATO uđe u Ukrajinu i pokuša da se približi njenim istočnim granicama.

- To je nož pod trbuhom Rusije. Moskva bi trenutno vojno intervenisala i uzela prostor do reke Dnjepar, čime bi Ukrajina bila podeljena. I zbog toga neće biti nikakvog rata između NATO-a i Rusije, jer je Rusija vojno superiorna u tom delu Evrope, a širenje NATO-a na istok pokazaće se kao velika greška Vašingtona - napisao je tada Lazanski



Autor: Snežana Milovanov