Pronađena tinejdžerka (15) iz Ugrinovaca, OBISTINILE SE SLUTNJE NJENE MAJKE: Evo sa kime je bila

Tinejdžerka (15) iz Ugrinovaca koja je nestala je 29. jula, pronađena je živa i zdrava.

Kako je potvrdila majka devojčice, tinejdžerka je pronađena sa čovekom koji je očuh devojčicine drugarice.

Ona je navela da za njega nije znala sve do nestanka kada ju je policija pitala da li zna ko je taj muškarac.

- Ja sam joj zabranila da se druži sa drugaricom koja je napustila školu, a kojoj je on očuh. Za njega nisam znala sve dok me policija nije pozvala i pitala da li znam ko je on - rekla je njena majka.

Autor: Snežana Milovanov