Trovao me! Žena iznela strašne optužne na račun Daneta Gorštaka, Kristina tvrdi da je lažov i prevarant

Tekstovi o Danijelu Danetu Biorcu bili su dugo među najčitanijim. Ljudi su voleli priče o mladiću koji je odlučio da se naseli na Goliji i da započne život pravog gorštaka.

A onda je odjeknula vest - Dane se ženi. Tada devetnaestogodišnja Kristina iz Sarajeva videla je emisiju o Danetu. Svideo joj se i došla je usred zime da ga upozna. Pisao je Kurir o tome... Ostala je. Dobili su sina Jovana.

- Čestitala sam mu što vodi takav život, rekla sam mu da bih došla kod njega. Privuklo me to što je ozbiljan, hoće porodicu, brak i nije neki nezreo - ispričala je svojevremeno Kristina kako je došla na ideju da se doseli na Goliju.

Roditelji nisu imali pojma šta im ćerka namerava.

- Jedva sam čekala do dođem, nisam znala da li će me stvarno čekati na stanici. Razmišljala sam o tome da ću doći u drugu državu, a da njega neće biti, biću izgubljena. Čuli smo se preko telefona u toku puta, ali još nisam bila sigurna da će me čekati.

Njihov život u nemilosrdnoj prirodi i dalje je privlačio pažnju. Istina ređe, ali ipak s vremena na vreme su se pojavljivali tekstovi o ovoj porodici.

A danas na društvenim mrežama oglasila se Kristina Salković. Napala je i Daneta i njegovu majku, nazvala ih je lažovima, prevarantima, glumcima i ludacima... Optužila ih je da su je trovali, da je završila u bolnici!

Kristina u objavi na svom Instagramu tvrdi da su Dane i njegova majka prevaranti i da su joj silom oduzeli dete. Takođe, Kristina u svojoj objavi tvrdi da Danetova majka maltretira svog supruga, ali i unuka.

- Lažovi, prevaranti, glumci i ludaci! On i njegova mati trovali me, završila sa teškim zapaljenjem creva u bolnici mesec dana i još se nisam oporavila - tvrdi Kristina.

- Ovo sam najviše objavila radi sebe i svog deteta, a zatim radi dobrih i poštenih ljudi koji su mu slali donacije i novac i garderobu stalno - da znate kome ste slali!

Pokušali smo da kontaktiramo sa Danetom na broj poznat redakciji, ali je bio nedostupan.

U jednom od tekstova ranije Dane je pričao da ga pogađaju negativni komentari da traži milostinju.

- Neko to priča iz neznanja, neko iz pakosti, ljubomore, da ponize, unište. Nigde nisam ništa tražio, ni ovu kuću nisam tražio - kazao je Dane nakon što je nova kuća bila izgrađena:

- Tražio sam struju i put. Bilo je priče da sam i ženu i dete najurio, kako tražim od naroda odeću. Ništa to nisam tražio. Svi moji prijatelji koji me znaju, znaju da nisam tražio ništa.

Autor: Snežana Milovanov