Proglašeno vanredno stanje u Aleksincu: Meštani dva dana bez vode

Traži se adekvatno i efikasno rešenje za otklanjanje kvara

Opštinski Krizni štab upravo je proglasio vanrednu situaciju u Aleksincu koji već dva dana nema vode zbog pucanja cevi koja se nalazi na magistralnom putu Aleksinac Sokobanja.

Predsednik opštine Aleksinac i prvi čovek Kriznog štaba Dalibor Radičević saopštio je da sve sluižbe aktivno rade na otklanjanju kvara i preduzimanju mera za prevazilaženje ove situacije ali da zbog prirode kvara, ne može da licitira sa datumom kada će vodosnabdevanje biti normalizovano.

- Vanrednu situaciju smo proglasili da bismo pojednostavili protokol za preduzimanje neophodnih mera za prevazilaženje problema nastalih zbog havarije na vodovodnoj mreži. Zbog složenosti kvara usled problematične lokacije na kojoj je došlo do pucanja cevi, neizvesno je kada će biti otklonjen. Iz tog razloga preduzimamo brojne mere kako bismo sprečili neželjene posledice ove situacije. U tom smislu u saradnji sa "Crvenim Krstom" obezbedili smo deset stacionarnih cisterni koje će vodovodno preduzeće stalno dopunjavati. Prioritet nam je normalno vodosnabdevanje bolnice, Gerontološkog centra i drugih ustanova od vitalnog značaja. Što se tiče drugih ustanova i službi, apelovali smo da se skrati radno vreme i redukuje broj radnika dok ovo stanje traje kako bi se sprečilo izbijanje zaraze jer je grad već 48 sati bez vode – kazao je Radičević.

Istakao je da se traži adekvatno i efikasno rešenje za otklanjanje kvara, te da se planira postavljanje spojnice na konusnom delu betonske cevi koja je pukla.

- Radnici ovdašnjeg vodovoda već 48 sati bez prestanka rade na otklanjanju kvara, angažovane su i druge komunalne službe ali svoje resurse na raspolaganje su stavili i ovdašnji privatni preduzetnici jer je svima u interesu da se vodosnabdevanje što pre normalizuje. Dok se to ne desi, apelujemo na građane da racionalno troše vodu kako bismo izdržali ovu situaciji i sprečili neželjene posledice – zaključio je Radičević.

Do havarije je došlo u subotu kada je pukla glavna cev koja iz Bovanskog jezera dovodi vodu do fabrike vode "Bresje". Izgledalo je da je noćas kvar saniran, voda je došla do fabrike, napunjeni su rezervoari ali je onda došlo do pada pritiska. Ustanovljeno je da je popustila spojnica na cevovodu koja je trebalo da spreči curenje pa je vodosnabdevanje ponovo obustavljeno.

Autor: Snežana Milovanov