Najnovije upozorenje RHMZ! Pali se narandžasti meteo alarm, stiže NOVI TALAS: Temperatura će opet ići do 40 stepeni

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo vreme nakon svežijeg jutra.

Duvaće slab i promenljiv vetar dok će se najniže temperature u toku dana kretati od 10 do 18 stepeni, a najviše od 30 do 33 stepena.

Danas je na većem delu teritorije Srbije na snazi žuti meteo alarm zbog visokih temperatura.

U Beogradu danas pretežno sunčano i toplo vreme sa slabim i promenljivim vetrom i najnižim temperaturama od 14 do 18, a najvišom do 31 stepen.

Biometeorološka prognoza

Biometeorološka situacija pogodovaće hroničnim bolesnicima, ali se dodatna pažnja ipak savetuje osobama sa srčanim tegobama. Glavobolja i nesanica su očekivane meteoropatske reakcije. Preporučuje se izbegavanje većih fizičkih napora i dodatna zaštita od UV zračenja u najtoplijem delu dana.

Upozorenje RHMZ na početak toplotnog talasa

U drugoj polovini sedmice očekuje se početak novog toplotnog talasa u Srbiji. U četvrtak i petak maksimalna temperatura od 31 do 35 stepeni, za vikend i u ponedelјak od 32 do 37 stepeni, a od narednog utorka još toplije - od 35 do 40 stepeni.

Meteo alarm za četvrtak

U drugoj polovini sedmice početak novog toplotnog talasa očekuje se i u Beogradu. U četvrtak i petak maksimalna temperatura do 34 stepeni, za vikend i u ponedelјak od 35 do 37 stepeni, a od narednog utorka još toplije - oko 38 stepeni.

Detaljna prognoza za naredne dane

Četvrtak

Pretežno sunčano i toplo. Posle podne na severozapadu, jugozapadu i jugu Srbije uz lokalni razvoj oblačnosti retka (izolovana) pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Vetar slab, promenljiv, posle podne slab do umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 11 do 20 stepeni, a najviša od 32 do 35 stepeni.

Petak

Pretežno sunčano i toplo. Posle podne na istoku Srbije i u planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti retka (izolovana) pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Vetar slab do umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 12 do 21 stepen, a najviša od 31 do 35 stepeni.

Subota

Sunčano i toplo. Vetar slab do umeren, u Vojvodini i istočnoj Srbiji povremeno jak, severozapadni. Najniža temperatura od 13 do 22 stepena, a najviša od 32 do 37 stepeni.

Prognoza vremena za narednih pet dana

Sunčano i veoma toplo sa maksimalnom temperaturom u većini mesta od 34 do 38 stepeni, lokalno i do 40 stepeni.

Autor: Aleksandra Aras