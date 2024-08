BROJ ZARAŽENIH DRASTIČNO SKOČIO Oglasio se Batut: U jednom gradu situacija kritična! Ovo su simptomi opasne zarazne bolesti

Samo u toku jula registrovano je više od 100 novih slučajeva morbila, odnosno malih boginja u Srbiji, prema najnovijem izveštaju Instituta za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut".

Od početka godine, a zaključno sa 31. julom, morbile su u našoj zemlji potvrđene kod ukupno 255 osoba, što znači da je broj novozaraženih u julu drastično skočio i da se opasan virus sve više širi! Ubedljivo najviše novoobolelih je u Novom Pazaru, skoro svi novi slučajevi!

Tokom jula meseca registrovano je tačno 105 slučajeva morbila i to:

- 92 slučaja na teritoriji Novog Pazara

- 9 na teritoriji Beograda

- po jedan slučaj u Tutinu, Ubu, Novom Sadu i Loznici.

Dakle, najveći broj slučajeva registrovan je teritoriji Raškog okruga, u okviru epidemije u Novom Pazaru koja je prijavljena 7. maja ove godine.

Najviše zaraženih među decom

Najveći broj slučajeva (41,9 odsto), kao i najviše uzrasno-specifična stopa incidencije registrovani su u uzrasnoj grupi od jedne do četiri godine, pri čemu je većina obolele dece u ovoj uzrasnoj grupi (98,1 odsto) bila nevakcinisana.

Komplikcija u vidu upale pluća bila je prisutna kod devet obolelih osoba.

Dva slučaja morbila potvrđena su kod dece iz Republike Srpske koja su bila hospitalizovana u zdravstvenim ustanovama u Beogradu.

Podsetimo, prema prethodnom izveštaju Instituta za javno zdravlje "Milan Jovanović Batut", u Srbiji je do 7. jula registrovan 181 slučaj malih boginja, a do danas je ukupno 255 slučajeva. Dakle, za mesec dana, odnosno od 7. jula do 7. avgusta potvrđena su 74 nova slučaja.

U Srbiji su i dalje na snazi pooštrene mere epidemiološkog nadzora, koje traju od 7. februara, a tako će biti sve do isteka perioda dvostruke inkubacije nakon poslednjeg registrovanog slučaja malih boginja.

Morbile prenose direktnim kontaktom sa obolelom osobom - putem poljupca, rukovanja, putem vazduha respiratornim kapljicama koje emituje obolela osoba kao što su kašalj i kijanje, a retko indirektnim putem preko sveže kontaminiranih predmeta.

Inkubacija, period od momenta ulaska virusa u organizam do pojave tegoba kod malih boginja traje 7 do 18 dana.

Simptomi

Posle inkubacije (period od momenta ulaska virusa malih boginja u organizam do manifestacije oboljenja, odnosno pojave tegoba) od 7 do 18 dana, dolazi do:

- pojave povišene telesne temperature

- sekrecije iz nosa

- kašlja

- konjunktivitisa (vodnjikave, crvene oči, otečeni kapci).

Nabrojani simptomi malih boginja traju 2 do 4 dana, posle čega dolazi do:

- skoka telesne temperature (preko 40°C)

- pojave makulopapulozne ospe prvo na licu, iza ušiju i na vratu

- ospe se potom šire na trup i ekstremitete

Obolela osoba je zarazna poslednjeg dana inkubacije (kada je još uvek bez tegoba), 4 dana pre izbijanja ospe i 4 dana nakon izbijanja ospe, objašnjavaju iz Gradskog zavoda za javno zdravlje.

Upravo je to najopasnije, jer osoba širi virus a da toga nije ni svesna!

Komplikacije

Komplikacije su češće kod dece mlađe od 5 godina i odraslih osoba starijih od 20 godina. To su:

zapaljenje pluća (pneumonija)

zapaljenje srednjeg uha

dijareja

zapaljenje mozga

gubitak vida

Svaki hiljaditi bolesnik dobija zapaljenje mozga, dok na 1.000 obolelih sa navedenom komlikacijom dolazi do smrtnog ishoda.

I dalje nemamo obuhvat vakcinacijom

Srbija ni prošle, 2023. godine nije postigla obuhvat vakcinacijom MMR vakcinom protiv malih boginja, zauški i rubele od 95 odsto, koliko je dovoljno da bi se izbegla epidemija. Obuhvat je za svega par procenata veći u odnosu na 2022. godinu.

Podaci Instituta za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut" pokazuju da je u toku prošle godine postignuti obuhvat MMR vakcinom u drugoj godini života iznosio 84,5 odsto, a pre upisa u prvi razred osnovne škole 91 odsto, što je nedovoljno.

Zbog pada kolektivnog imuniteta došlo je do epidemijskog javljanja morbila (nakon 20 godina najveća epidemija u Srbiji sa smrtnim ishodima), koje je tokom 2018. godine uticalo na povećanje vrednosti obuhvata u ciljnim grupama u odnosu na 2017. godinu, ali ne i u propuštenim godištima prema Kalendaru.

Autor: Dubravka Bošković