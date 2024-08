Na snazi novo upozorenje! Rastu temperature u Srbiji - ponovo nas čeka PAKAO

Sutra će biti pretežno sunčano i toplo vreme, najavio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ), uz upozorenje na novi toplotni talas koji će zahvatiti teritoriju Srbije.

Danas će maksimalna temperatura biti od 31 do 34 C, za vikend i početkom sledeće sedmice biće od 34 do 38 C. Od srede (14. 08.) biće malo svežije pa se u većini mesta očekuje maksimalna temperatura do 36 C.

Sutra će duvati slab i umeren, na severu i istoku od sredine dana povremeno i jak, severozapadni vetar. Najniža temperatura biće od 15 do 21 C, a najviša dnevna od 32 do 35 C.

U Beogradu će biti pretežno sunčano i toplo vreme.

Duvaće slab i umeren, severozapadni vetar.

Najniža temperatura biće od 18 do 20 C, a najviša dnevna oko 33 C.

Tokom narednih sedam dana u Srbiji, prema prognozi RHMZ, biće pretežno sunčano i veoma toplo vreme.

Od sredine sledeće sedmice na severu i u brdsko-planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima s grmljavinom.

