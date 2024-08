Srbijavoz od avgusta uvodi brojne pogodnosti za putnike, nastavlja sa modernizacijom prodajne mreže

Aplikacija Srbijavoza je veoma popularna i trenutno ima preko 150.000 korisnika

Vršilac dužnosti direktora Srbijavoza Ivan Bulajić izjavio je danas da će ta kompanija tokom avgusta intenzivno nastaviti da unapređuje korisničko iskustvo uvođenjem novih funkcionalnosti na aplikaciji i postavljanjem kartomata na stanicama.

On je najavio da će od 1. septembra popust za kupovinu karata Srbijavoza putem mobilne aplikacije iznositi 10 odsto.

- Za nas je korisničko iskustvo od primarnog značaja. Od 7. avgusta ove godine svi putnici koji su karte kupili preko mobilne aplikacije dobijaće puš notifikacije kojima će biti obavešteni o eventualnim odstupanjima od planiranog reda vožnje u polasku u realnom vremenu, čime prelazimo na personalizovanu komunikaciju - rekao je Bulajić za Tanjug.

Kako naglašava aplikacija Srbijavoza je veoma popularna i trenutno ima preko 150.000 korisnika.

- Kako bismo motivisali putnike da koriste sve prednosti digitalne kupovine karata, od 1. septembra popust za kupovinu karata iznosiće 10 odsto - najavio je Bulajić.

On je naveo i da Srbijavoz nastavlja sa modernizacijom prodajne mreže, pa će u sklopu tog plana prvi talas od 23 nova kartomata, koji će raditi 24 sata, biti u upotrebi do kraja meseca, dok će naredni talas od još 35 kartomata biti instaliran do kraja godine.

Vezano za nove švajcarske vozove, Bulajić kaže da Srbijavoz za regionalni i međugradski saobraćaj već raspolaže jednom od najmlađih i najmodernijih flota u Evropi.

- Još 2015. nabavljen je prvi Štadlerov Flirt, pred početak puštanja linije Beograd - Novi Sad kupljena su tri dabl deker švajcarska voza Soko, a u međuvremenu smo kupili još pet kineskih brzih vozova koji treba da stignu i iduće godine budu pušteni u saobraćaj - rekao je v.d. direktora Srbijavoza.

Bulajić je naveo i da su sada kupljena još 18 Štadlerovih Flirt vozova poslednje generacije, od kojih je šest već pušteno u saobraćaj, a ostalih 12 će biti do kraja godine na prugama.

Najavio je da će u budućem periodu novim švajcarskim vozovima biti povezani i neki gradovi koji za sada nisu, kao što su Niš i Leskovac, sa 30 vozova dnevno, ali i Sremska Mitrovica i Novi Sad.

Prema njegovim rečima, u ovim vozovima putnicima će biti na raspolaganju i automati za kupovinu napitaka tokom putovanja, koje trenutno postoje samo u Soko vozovima.

Vezano za liniju Beograd - Bar, Bulajić je rekao da se sada već postavlja pitanje raspoloživosti kapaciteta jer se na ovoj relaciji broj putnika svake godine povećava za oko 10 odsto, kao i da se karte brzo rasprodaju.

- I dnevni voz koji smo uveli iz Novog Sada do Bijelog Polja, gde se nakon pasoške kontrole prelazi u crnogorske vozove, je takođe prilično popularan. Ove godine smo spojili Novi Sad sa primorjem, a plan za sledeću godinu je da spojimo i Suboticu, kao i da dalje razvijamo međunarodni saobraćaj, uključujući i zapadnu Evropu nakon otvaranja pruge Beograd - Budimpešta - rekao je on.

Što se tiče pruge Beograd - Subotica, Bulajić je napomenuo da se za sada radovi realizuju i pre plana i da će biti u saobraćaju krajem novembra ili početkom decembra ove godine.

- Za ovu relaciju takođe postoji veliko interesovanje putnika, jer ne samo da ćemo spojiti građane koje žive u usputnim mestima sa glavnim gradom naše države, već ćemo povezati i mnoga interesantna turistička mesta -naveo je.

Bulajić je istakao i da železnički saobraćaj značajno doprinosi razvoju turizma i da Srbija voz svake godine organizuje dodatne polaske za brojne festivale koji se održavaju u Srbiji.

Naglasio je i da je bezbednosti putnika na prvom mestu i da su aktuelni projekti od preko 80 miliona evra za kompletno opremanje i rekonstrukciju novih postrojenja za održavanje vozova, kao i da je digitalizacija u daljem fokusu poslovanja kompanije.

Autor: Snežana Milovanov