ŽELEZNICA FUNKCIONIŠE BEZ PROBLEMA! Bulajić za Pink: Zbog BLOKADE veći broj putnika NIJE sinoć mogao da se vrati domovima! (VIDEO)

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić saopštio je daje jutros sam sa direktorom Srbijavoza Ivanom Bulajićem obišao železničku stanicu Prokop.

Ivan Bulajić se direktno uključio u Novo jutro sa Jovanom Jeremić i otkrio da je trenutna situacija po pitanju železničkog saobraćaja stabilna.

Situacija je od jutros od 06:45 potpuno normalizovana posle jede prilično teške noći, tokom koje su zbog blokade pruge bili otkazani veći broj polazaka. Još veći broj polazaka je skraćen iz pravca severa zemlje do Zemuna, a iz pravca juga zemlje do Rakovice, tako da su mnogi putnici ostali bez mogućnosti da se vrate domovima -rekao je Bulajić.

On je objasnio i šta se to tačno dešavalo sinoć tokom protesta vođenih od strane opozicije, pa otkrio da li je došlo do oštećenja infrastrukture same železnice.

Ono što mi znamo je da je došlo do potpunog prekida saobraćaja. Mogli smo sinoć da vidimo na koji način je to izvedeno. Srećom nije bilo nikakvih oštećenja pruge ili sličnog, tome u prilog ide činjenica da je saobraćaj već uspostavljen. Naravno ostale je ogromna količina komunalnog otpada i smeća, ali i to ćemo rešiti tokom jutra -rekao je Bulajić.

Bulajić je još jednom dodao da je saobraćaj sada redovan i da je sve u najboljem redu.

Saobraćaj je sada redovan i danas ćemo imati preko 10.000 putnika sa stanice Beograd centar - Prokop i još mnogo više sa ostalih stanica u Srbiji. Ljudi ponovo mogu da seoslone na to da će železniza funkcionisati bez problema -rekao je Bulajić.

Autor: Iva Besarabić