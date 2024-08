ZAPAD NEĆE RIZIKOVATI ESKALACIJU SUKOBA ZBOG KURTIJEVIH HIROVA! Novi šamar iz Londona za prištinskog čovečuljka

Otvaranje mosta na Ibru mogla bi da bude kap koja je prelila čašu i kraj dijaloga Beograda i Prištine.

Britanski diplomata Timoti Les izjavio je da zapadne zemlje ne žele da rizikuju normalizaciju odnosa Srbije i tzv. Kosova zbog otvaranja mosta na Ibru, prenosi Teve1.

Les je naglasio da neke od savezničkih država tzv. Kosova ne smatraju razumnim otvaranje mosta na Ibru u ovoj fazi. On smatra da bi Kurti trebalo da bude "oprezniji sa svojim suverenističkim pristupom".

Kako ističe, Britanci smatraju da ne bi bila mudra politika ako tzv. Kosovo nastavi da gura ovu ideju.

"Zapadne vlade ne žele da rizikuju veliku cenu, a to je normalizacija odnosa Srbije i Kosova, za malu cenu normalizacije putne veze kroz Mitrovicu. Ovo očigledno ne odgovara Kurtiju, koji je nestrpljiv da napreduje u svom cilju uspostavljanja suvereniteta Prištine nad severnim Kosovom. Međutim, s obzirom na to da je most u prošlosti bio žarište nasilja, ne bi bilo razborito gurati ovu ideju dalje bez blagoslova Zapada, a pretpostavljam da će za sada morati da se povuče“, rekao je Les za Teve 1.

On je nabrojao i razloge zašto zapadne zemlje nerado promovišu ovu ideju.

"Mislim da je razlog jednostavan – zapadne vlade se trenutno protive otvaranju mosta, jer ne žele da otuđuju Srbiju. Dijalog je već u problemu i vlade smatraju da bi još jedan jednostrani potez Prištine da integriše sever u ostatak Kosova mogao da okonča dijalog.“, ocenjuje britanski diplomata.

