DAMIR I ALEKSANDRA EKSKLUZIVNO ZA PINK O UTISCIMA SA OLIMPIJSKIH IGARA - Mikec otkrio tajnu uspeha u finalnom meču: U tom trenutku morate... (VIDEO)

Još uvek nismo svesni šta se tačno dogodilo, rekao je za PINK, reprezentativac Srbije u streljaštvu Damir Mikec.

Mikec je rekao da je utisak od sinoć predivan, kao i da će im trebati vremena da postanu skroz svesni šta se zapravo dogodilo.

- Utiske ćemo sigurno da sumiramo još dugo, dugo, mnogo se lepih stvari izdešavalo, sada uživamo u momentu, a zatim ćemo natenane da sagledamo ceo događaj - rekao je Mikec.

Tekvondistkinja Aleksandra Perišić, rekla je da je plakala i od sreće i od tuge, dodaje da je srećna što je uspela da osvoji olimpijsku medalju i da joj je puno srce.

Mikec je istakao da je Aleksandrin uspeh u tome veći jer su joj to bile prve Igre i zbog činjenice da je odmah osvojila medalju.

- Srbija ne mora da brine još dva olimpijska ciklusa minimum - rekao je Mikec.

Zoran Gajić, ministar omladine i sporta, rekao je da je presrećan pre svega zbog takmičara, dodaje da nije u pitanju samo onaj dan kada su oni osvojili medalje i slavlje. Kako kaže, to je ostalih 363 dana odricanja i treninga.

- Oni to vole i treba poštovati njihov trud i rad. Želim da skrenem pažnju da je to sve produkt talenta, ali i pre svega velikog rada - rekao je ministar.

Gajić je Aleksandri poručio da je siguran da će da uzme zlato. Dodaje da su njene suze posle osvojene srebrne medalje pokazale da je svesna da ima rezervu.

- To je milion posto pokazatelj da će ona jednog dana da uzme zlato. To je došlo iz duše, i to pokazuje da tamo postoji velika rezerva koja će se realizovati u narednim takmičenjima - rekao je Gajić.

Komentaišući povrede Angeline Topić, rekao je Gajić da je to jedna slučajnost i veliko pitanje da li je sam teren bio spreman. Dodaje da je padala kiša po nekoliko puta dnevno.

- To su detalji, ali oni rešavaju sve - rekao je Gajić.

Podsetio je i na meč koji su imali Mikec i Arunović i istakao da je to bio pravi "horor". Dodaje da je bilo izuzetno interesantno i da su dobili u njemu novog navijača i gledaoca.

Mikec je rekao da su bili presrećni i da nisu znali od sreće šta da rade. Dodaje da su pali na pod od sreće, i da ga i dan danas drži u glavi sam tok takmičenja i poslednji metak.

- U tom momentu morate da iskoristite celo svoje sportsko i životno iskustvo - rekao je zlatni olimpijac.

