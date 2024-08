Munje i gromovi probudili Beograđane, a čeka nas vreo dan: Ređaju se upozorenja, biće preko 40 stepeni

Grmljavina i munje jutros su probudli Beograđane. Sumorno jutro je osvanulo, a pala je i poneka kap kiše. Nakon toga RHMZ je izdao hitno upozorenje, kiša stiže i u druge krajeve Srbije.

"U naredna dva sata na području zapadne Srbije i u južnim delovima Beograda uz lokalni razvoj oblačnosti kratkotrajni plјuskovi sa grmlјavinom", najavili su jutros.

Zbog visokih temperatura, ali i nevremena, u većem delu Srbije upaljen je meteo-alarm. Osim u istočnoj Srbiji svuda "gori" crveni koji upozorava na, još uvek, veliku vrućinu, dok je žuti na snazi zbog kiše i grmljavine, i to u Bačkoj, jugoistočnoj i jugozapadnoj Srbiji i na Kosovu i Metohiji.

Kako iz RHMZ navode, do kraja sedmice zadržaće se veoma toplo vreme sa maksimalnom temperaturom od 35 do 41 °C.

Takođe će se i na području Beograda do kraja ove sedmice, zadržati veoma toplo vreme sa tropskim noćima. Minimalna temperatura biće u intervalu od 23 do 26 stepeni Celzijusovih, najviša dnevna od 37 do 39 stepeni Celzijusovih.

U Sjenici vanredna situacija

Opština Sjenica donela je odluku da zbog visoke temperature i suše proglasi vanrednu situacije na teritoriji Sjenice, objavljeno je na sajtu Opštine.

Navodi se da je dugotrajna suša izazvala probleme u vodosnabdevanju stanovništva i napajanju stoke.

Vreme danas

U Srbiji u sredu sunčano i tropski toplo. Posle podne u zapadnim i jugozaapdnim predelima očekuje se jači razvoj oblačnosti i pojava lokalnih pljuskova sa grmljavinom, a biće uslova i za grmljavinske oluje.

Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar, u košavskom području povremeno i jak.

Jutarnja temperatura od 16 do 25°C, maksimalna dnevna od 37 do 41°C.

U Beogradu u sredu sunčano i tropski toplo.

Autor: Marija Radić