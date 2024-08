USIJALI SE TELEFONI HITNE POMOĆI: Visoke temperature prave brojne probleme građanima, evo nekoliko saveta kako lakše 'preživeti' ovaj period

Koordinator smene u Hitnoj pomoći Beograd doktorka Biljana Đurić rekla je da je u proteklih nekoliko dana usled visokih temperatura povećan broj poziva toj službi i savetovala posebno najstarije sugrađane i hronične bolesnike da ne izlaze napolje u periodu između 11 i 17 časova, a sve građane da sa sobom nose vodu, kako bi se hidrirali.

Đurić je rekla za Tanjug da je savet svim građanima da izbegavaju da izlaze napolje u periodu između 11 i 17 sati ukoliko su u mogućnosti, a da ako borave na otvorenom u tom periodu ponesu flašicu vode kako bi hidrirali organizam.

- Jedina tečnost koju preporučujemo kako mlađim populacijama, tako i starijim je samo voda. Znači, ništa od sokova, gaziranih pića. Eventualno može mineralna voda, koja malo zna da podigne krvni pritisak, što takođe pomaže u ovakvim situacijama - rekla je Đurić.

Doktorka je ukazala da hronični bolesnici i najstarija populacija treba da izbegavaju izlazak napolje kada je najtoplije i istakla da je važno da se u klimatizovanim prostorijama ne pravi velika razlika u odnosu na temperaturu napolju.

- Takođe kad se rashlađuju prostorije uvek apelujemo da to ne bude na 19-20 stepeni u prostoriji, a da onda treba da se izađe na ovih 40. Organizam jako teško podnosi nagle razlike u temperaturi - ukazala je ona.

Ona je navela da ukoliko građani imaju tegobe ili na javnom mestu dođe do kratkotrajnog gubitka svesti koji traje između tri i pet sekundi, pozovu hitnu pomoć radi dalje dijagnostike, iako, kako je ukazala doktorka, kod 90 odsto slučajeva kod mlađe populacije do gubitka svesti dolazi zbog naglog pada pritiska, ali da razlozi mogu biti ozbiljniji kod hroničnih pacijenata, zbog čega je neophodna dalja provera.

- Kada dođe do kratkotrajnog gubitka svesti koji traje između 3 i 5 sekundi, neretko do minut ipak je dobro da se pozove hitna pomoć, jer svakako taj pacijent zaslužuje dijagnostiku i da se vidi zbog čega je došlo do gubitka svesti, iako u 90 odsto slučajeva kod mlađe populacije dolaze zbog naglog pada pritiska, ali kod hroničnih pacijenata mi nikada ne znamo koji je pravi razlog gubitka svesti - rekla je Đurić.

Autor: Aleksandra Aras