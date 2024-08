PRODAT TITOV STAN U NJUJORKU: Skoro dve decenije bio prazan, a evo kako sada izgleda (FOTO)

Josip Broz Tito svojevremeno je imao svoj rezidencijalni stan u Njujorku tačnije penthaus u slavnoj Park aveniji. Međutim, 2018. godine, ova nekretnina, koja je bila u posedu bivše Jugoslavije, prodata je anonimnom kupcu za oko 12 miliona dolara, iako je njena prava vrednost bila znatno veća.

Kako je svojevremeno bilo navedeno po medijima, Maršalov stan bio je procenjen na 20 miliona dolara ( oko 181.600.000 evra), ali je nakon raspada Jugoslavije prestala da pripada

Sve do momenta prodaje odnosno kupovine, dupleks stan sa šest spavaćih soba bio je prazan celih 19 godina.

Uzevši u obzir koliko je godina bio napušten, nije ni čudo što ga je potkačio zub vremena, o čemu je svojevremeno obaveštavao i Njujork Post i tada objavio fotografije stana potpuno uništenog i raspadnutog.

Here are two images of President Josip Broz Tito's New York City penthouse apartment at 730 Park Ave. Bought in 1975 for $100k, it sat vacant after the fall of Yugoslavia until the Serbian gov't finally sold it in 2018 for $12mil, with the money split btwn the former republics pic.twitter.com/kHtZItQitL