'DELFINI' U HRAMU NA VRAČARU! Patrijarh Porfirije ugostio zlatne vaterpoliste: Od kapitena Jakšića dobio POKLON!

Blagoslov Patrijarha bio je uvod u nestvarnu vaterpolo priču krunisanu srećnim krajom i ovenčanu slavom – zlatnim slovima ispisanom.

Njegova Svetost patrijarh srpski Porfirije ugostio je ove u parohijskom domu hrama Svetog Save na Vračaru vaterpoliste Srbije, osvajače zlatne medalje na Olimpijskim igrama u Parizu. Prethodno, patrijarh je 23. jula 2024. blagoslovio srpske vaterpoliste pred put na Olimpijske igre uz poruku da tamo gde postoje zajedništvo i satrudništvo ni rezultati neće izostati.

Godinama vlada prisan odnos srpskih vaterpolista i crkve. I pred Igre u Tokiju vaterpolisti su bili u hramu na Vračaru, a i iz Tokija kao i iz Pariza su se vratili sa zlatnom olimpijskom medaljom. Zlatni srpski šampioni su posvećeni veri i to ističu i na velikim takmičenjima i otud pre i posle svakog velikog takmičenja odlaze do patrijaršije ili do hrama Svetog Save, gde ih patrijarh srdačno dočeka. Tako je bilo i ovog puta.

Na prijemu posle Olimpijskih igara, kapiten reprezentacije Nikola Jakšić predao je loptu sa potpisima igrača patrijarju Porfiriju, koji im je čestitao na velikom uspehu istakavši da trud i vera u svoje snage uvek daje rezultat, saopštio je Vaterpolo savez Srbije.

Delfini su, podsetimo, osvojili zlatnu medalju u Parizu, posle ubedljive igre i pobede nad selekcijom Hrvatske rezultatom 13:11.

Autor: Dubravka Bošković