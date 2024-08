Vreme je opasno: U Srbiji danas promenljivo oblačno, a evo gde se i kad očekuju pljuskovi! Upaljen meteo-alarm

U Srbiji će danas, prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), biti promenljivo oblačno i veoma toplo, ujutro i pre podne u većini mesta sa dužim sunčanim intervalima, od sredine dana mestimično sa pljuskovima i grmljavinom.

Vetar slab i umeren, na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i jak jugoistočni.

Najniža temperatura od 18 do 25, najviša od 33 do 38 stepeni Celzijusa.

U Beogradu promenljivo oblačno i veoma toplo, ujutro i pre podne sa dužim sunčanim intervalima, posle podne lokalni pljuskovi sa grmljavinom.

Vetar umeren, jugoistočni.

Najniža temperatura od 21 do 25, najviša oko 37 stepeni Celzijusa.

U Srbiji početkom sledeće sedmice promenljivo i nestabilno uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i pojavu pljuskova i grmljavine, koji će lokalno biti izraženiji (iznad 20 mm za kratko vreme), uz grad i pojačan vetar.

U drugoj polovini sedmice pretežno sunčano i toplo.

Maksimalna temperatura od ponedeljka u manjem padu i kretaće se u intervalu od 29 do 36 stepeni Celzijusa.

RHMZ: U Srbiji i danas veoma toplo, narandžasti meteo-alarm

