DETALJNA VREMENSKA PROGNOZA ZA SEDAM DANA: Temperature i do 36 stepeni, a od ovog datuma pljuskovi i grmljavina

Prema prognozi Republkočkog hidrometeorološkog zavoda, sutra će biti pretežno sunčano na severu i zapadu zemlje, a u ostalom delu promenljivo oblačno, na jugu i istoku ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom uz maksimalnu temperaturu do 32 stepena.

Vetar slab i umeren, na istoku povremeno i jak, severozapadni. Najniža temperatura od 16 do 22, a najviša dnevna od 28 do 32 stepena.

Prema izgledima vremena za sedam dana, od petka (23 - 25.08.) do nedelje očekuje se pretežno sunčano i toplo sa maksimalnom temperaturom od 30 do 36 stepeni, a tek ponegde u brdsko planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom.

Početkom sledeće sedmice (od 26.08. - 29.08.) promenljivo oblačno na severu i zapadu uglavnom suvo sa dužim sunčanim intervalima, a u ostalom delu nestabilno mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom.

U Beogradu sutra pretežno sunčano i toplo. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura od 18 do 20, a najviša dnevna oko 31 stepen, saopštio je RHMZ.

