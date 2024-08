Nikolić: Građani Kladova najzaslužniji za razvoj ovog grada

"Danube dance night", jednodnevna manifestacija koja ima sve preduslove da u godinama koje dolaze postane festival biće održana 24. avgusta, najavili su organizatori.

Do sada su u Kladovu održani "Etno festival", "Border Rock festival" i "Zlatna bućka", a o kvalitetnom, zanimljivom sadržaju govori podatak da je više od 25 000 posetilaca bilo na kladovskim festivalima,ovog leta.

Predsednik opštine Kladovo Saša Nikolić ističe zadovoljstvo zbog činjenice da je veliki broj turista i ovog leta posetio mali gradić na obalama Dunava.

"Prethodna godina bila je rekordna za sektor turizma i prema procenama završena je sa 44.000 dolazaka i 104.000 noćenja. To je istorijski najuspešnija turistička sezona u Kladovu, a raduje nas podatak da do sredine 2024. godine imamo isti broj dolazaka i noćenja, kao u istom periodu lani. To ukazuje da rekord od prošle godine nije bio slučajan, već da je turistička ponuda u našoj opštini kontinuirano na visokom nivou", istakao je Nikolić.

Kako dodaje, Kladovo je pronašlo svoje mesto na turističkoj mapi naše zemlje, i ljubomorno ga čuva.

"Primera radi, tvrđava Fetislam u prvih osam meseci ove godine beleži duplo veći broj poseta nego za celu 2023.godinu. Pored samog broja posetioca, mislim da je bitno i to što su svi posetioci pomenutih manifestacija zadovoljni i onim što su videli u Kladovu. Sam izgled grada i tvrđave Fetislam nikoga nije ostavio ravnodušnim, a mnogobrojni pozitivni utisci i komentari su nešto što nas tera da radimo još više", poručio je Nikolić.

Ukazuje na podatak da su sve manifestacije protekle bez ikakvih incidenata, u vedrom duhu i dobroj atmosferi.

Nikolić ističe da je to zasluga ljudi koji rade u lokalnoj samoupravi, organizacijama, ustanovama i javnim preduzećima koje su u nadležnosti opštine, a koja daju pun doprinos da sadržaj festivala bude kvalitetan, ali i da pre, tokom festivala i po završetku istog, sve u gradu funkcioniše besprekorno. On naglašava da su u opštinskoj samoupravi odmah nakon završetka ovogodišnjih festivala krenuli u pripremu za sledeću turističku sezonu, za koju pripremaju bogat sadržaj i mnogobrojne novitete.

"Trudimo se da sadržaji budu raznovrsni i da imamo dobar događaj u svim žanrovima muzike, kako narodne koja privlači najviše ljudi, tako i u rok muzici, dens, tehno, ali i u drugim aktivnostima... Zato već sada mogu da obećam zanimljivo leto 2025.godine. To organizovati nije lako, jer insistiramo da kvalitet bude na visokom nivou. Ali uspevamo, uz veliki trud, i uz ogromnu podršku naših sugrađana, koji su ključni za sve uspehe Kladova", zaključuje Nikolić.

Autor: Aleksandra Aras