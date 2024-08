KORONA ĆE DA EKSPLODIRA NA JESEN! Direktorka 'Vatrenog oka' o velikom skoku broja zaraženih: Evo koje SIMPTOME imaju

Od početka maja povećava se broj zaraženih korona virusom. Ipak, većina obolelih ima blagu do srednje tešku kliničku sliku i to nije dovelo do povećanog opterećenja zdravstvenog sistema. Za prvih 20 dana avgusta testirano je gotovo 9.000 osoba, a više od 30 odsto je bilo pozitivno.

Direktorka laboratorije "Vatreno oko" Snežana Jovanović izjavila je danas da zbog povećanog broja putovanja u letnjem periodu, virus cirkuliše i raste broj zaraženih, a eksplozija zaraze očekuje se tek na jesen kada se svi vrata sa putovanja.

U laboratoriji "Vatreno oko" se poslednjih dana uradi gotovo tri puta više testova, nego pre samo dve nedelje.

Direktorka laboratorije dr Snežana Jovanović rekla je za RTS da su u maju radili oko 400 uzoraka, od kojih je samo 10 bilo pozitivno, a da je u julu i avgustu došlo do značajnog povećanja od oko 900 do 1.000 testiranih na mesečnom nivou.

"U julu mesecu smo imali oko 15 odsto pozitivnih antigenskih testova i oko 13 odsto pozitivnih PSR testova. Juče, svaki treći uzorak koji je testiran PSR testom za detekciju SARS-KoV-2 virusa je bio pozitivan. Odnosno ukupno negde oko 15 odsto pozitivnih PSR testova i 23 odsto antigenskih testova od ukupnog broja urađenog", navodi Jovanović.

Navodi i da je došlo do povećanja broja hospitalizacija u zemljama gde građani Srbije idu na letovanje – u Italiji, Španiji, Grčkoj, u Turskoj i u nekim zemljama u regionu, kao što su Severna Makedonija, Bosna i Hercegovina.

Upravo zbog povećanog broja putovanja u letnjem periodu, ljudi se više kreću, virus cirkuliše i raste broj zaraženih.

Doktorka očekuje da će u septembru, zbog početka školske godine, ili u oktobru kada krenu fakulteti, zbog povećanja kontakata sigurno doći do povećanja ne samo broja testiranja na dnevnom nivou, nego verovatno i procenta pozitivnih.

U svetu je najčešća varijanta korona virusa FLiRT, koji je varijanta omikrona.

"Obično se kaže da su to ili lakše kliničke slike ili srednje teške. Negde je došlo do povećanja broja hospitalizacija, čak i u zemljama u okruženju, ali klinička slika kod nas, prema onim podacima koje ja imam, nije teška - kaže dr Jovanović.

Kako objašnjava klinička slika daje sledeće simptome:

Temperatura 38 do 40

zapušen nos ili kijanje

curenje iz nosa

bol u grlu

bolovi u mišićima, kostima

glavobolja

kod pojedinih se javlja i dijareja

