Svečanost povodom prijema 183 podoficira u profesionalnu vojnu službu

Ministar odbrane Bratislav Gašić prisustvovao je danas, u kasarni „Vojvoda Živojin Mišić“ u Valjevu, svečanosti povodom prijema u profesionalnu vojnu službu polaznika 23. klase Osnovnog kursa za podoficire i polaznika prve klase Kursa za podoficire kandidata iz građanstva. Svečanosti je prisustvovao zamenik načelnika Generalštaba Vojske Srbije general-potpukovnik Želimir Glišović.

U profesionalnu vojnu službu u svojstvu podoficira, s činom vodnika, primljeno je 183 polaznika.

Ministar Gašić, obraćajući se prisutnima, rekao je da je ponosan i zadovoljan dok stoji pred strojem najmlađih podoficira Vojske Srbije, jer vidi lica odlučnih i savesnih ljudi koji su izabrali najčasniji poziv – da služe svojoj zemlji.

- Mnogi od vas u stroj naše vojske stupili su kao profesionalni vojnici da bi tokom više godina truda, rada i zalaganja svojim starešinama dokazali profesionalizam i spremnost da i sami postanu starešine Vojske Srbije. Prvo ste uspešno završili Liderski kurs, a zatim ste, nakon novih dokazivanja, zaslužili svoje mesto u 23. klasi Osnovnog kursa za podoficire. Dan kada postajete vodnici nagrada je za sve što ste do sada postigli. U stroju su i polaznici prve klase Kursa za podoficire kandidata iz građanstva. Vođeni željom da budete deo bedema odbrane Srbije i da ponesete časno starešinsko zvanje, uspeli ste da savladate izazove intenzivne obuke i usavršavanja i ponesete svoje prve činove – istakao je ministar odbrane.

Obraćajući se podoficirima u stroju, on je naglasio kako su do sada sigurno mnogo puta čuli da su upravo oni stub vojske i poručio da je to istina koju svakog dana sebi treba da ponavljaju.

- Vi ste ne samo stub nego i temelj našeg sistema. Od vas zavisi disciplina i motivacija vojnika. Na vašem znanju i veštini počiva individualna obuka. I zato svojim pretpostavljenima morate biti oslonac u službi, a svojim potčinjenima primer uvek i na svakom mestu. Vaše znanje, ponašanje, izgled i stav biće mera svakom vojniku koji vas ugleda. Zato neka vaši standardi budu visoki jer će samo tako naša vojska biti bolja i snažnija – naglasio je ministar odbrane i dodao da prve podoficirske činove dobijaju u periodu kada se u Vojsku Srbije ulaže više nego decenijama unazad, jer se nabavlja novo naoružanje i oprema, ulaže u infrastrukturu i nastoji da se što više podigne životni standard naših pripadnika.

Ministar Gašić poručio je podoficirima da će njihov zadatak, osim savesnog i profesionalnog rada, biti i stalno usavršavanje.

- Osvežavajte, širite i produbljujte svoja znanja. Podižite nivo struke i ovladajte veštinama liderstva. Neka vas patriotizam i herojstvo istaknutih vojskovođa i podoficira iz srpske istorije trajno inspirišu, podstiču i snaže u svim vojničkim i životnim situacijama, kako biste sačuvali čast i ugled srpskog podoficira i odgovorno izvršili sve zadatke. Poštovane porodice, rodbino i prijatelji naših vodnika, danas imate mnogo razloga da budete srećni i ponosni. Vašoj se radosti od srca pridružujem i zahvaljujem na podršci koju ste pružali ovim mladim ljudima u dosadašnjoj karijeri i tokom usavršavanja. Svestan sam koliko je to bilo i koliko će biti značajno u predstojećim godinama njihove službe – istakao je ministar Gašić i podoficirima poželeo da im sećanje na današnji dan nikada ne izbledi.

Posle čitanja naredbi o unapređenju u čin vodnika, ministar Gašić uručio je nagrade trojici najboljih u rangu na Osnovnom kursu – prvom u rangu vodniku Petru Boškoviću, drugom u rangu vodniku Slobodanu Đorđeviću i vodniku Marku Todoroviću, trećem u rangu. Ministar odbrane uručio je nagrade i najbolje rangiranim slušaocima prve klase Kursa za podoficire kandidata iz građanstva – vodnicima Vladimiru Davidoviću, Brankici Ristić i Milici Milojević.

Obraćajući se prisutnima u ime polaznika 23. klase Osnovnog kursa za podoficire i u ime prve klase Kursa za podoficire kandidata iz građanstva, najbolji u rangu vodnik Bošković rekao je da su zajedničkim trudom, zalaganjem, ogromnom željom i ljubavlju prema otadžbini savladali različite izazove tokom usavršavanja, kako bi danas stajali časno i uspravne glave.

- Država smo predivne kulture, slavne istorije, časne prošlosti, hrabrih i ponosnih ljudi. Mi, sada najmlađi podoficiri naše države, učenjem smo se razvijali i jačali, pomerali svoje granice, težili da svakog dana budemo bolji nego prethodnog. Danas, za nas, ovo nije samo svečanost, već preuzimanje odgovornosti da se u daljem radu usavršavamo. Najlepši, ali i najteži deo tek predstoji. Čekaju nas novi izazovi, zadaci i dužnosti, nove prepreke, testovi i provere, novi uspesi, male i velike pobede. Obećavamo da ćemo nove dužnosti obavljati časno i odgovorno, kako to podoficiri Vojske Srbije jedino i znaju – rekao je vodnik Bošković.

Današnja svečanost završena je defileom najmlađih podoficira Vojske Srbije i kulturno-umetničkim programom.

Svečanosti su prisustvovali komandant Komande za obuku general-major Zoran Nasković, koji je bio komandant svečanosti, zamenik komandanta Kopnene vojske general-major Zoran Dragićević, načelnik Operativne uprave Generalštaba general-major Tiosav Janković, načelnik Uprave za razvoj i opremanje Generalštaba brigadni general Milan Popović, komandant 250. raketne brigade za PVD brigadni general Novica Gogić, glavni podoficir Vojske Srbije zastavnik prve klase Nenad Stević, episkop valjevski Isihije, pripadnici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, predstavnici lokalne samouprave, privrednih društava i porodice i prijatelji najmlađih podoficira Vojske Srbije.

Prema rečima komandanta Centra za obuku i usavršavanje podoficira „Narednik Milunka Savić“ pukovnika Predraga Vasovića, u tom centru obučeno je više hiljada slušalaca – profesionalnih vojnika i kandidata iz građanstva.

- Na današnjoj svečanosti promovisani su podoficiri koji su uspešno završili višemesečno osposobljavanje u centrima i jedinicama Vojske Srbije. Naši najmlađi podoficiri se već u ponedeljak javljaju na svoje dužnosti za koje su konkurisali, odnosno za koje su se osposobljavali – rekao je pukovnik Vasović.

Kako je istakao vodnik Vladimir Davidović, koji je Kurs za podoficire kandidata iz građanstva završio kao najbolji u klasi, želeo je da služi Srbiji i da se usavršava i dalje napreduje u karijeri.

- Podoficirski poziv častan je i plemenit posao u Vojsci Srbije. Zadovoljan sam stečenim iskustvom i obukom, imam prelepe uspomene i divna prijateljstva do kraja života – naglasio je vodnik Davidović.

Druga u rangu na Kursu za podoficire kandidata iz građanstva vodnik Brankica Ristić rekla je da se prijavila na navedeni kurs zbog toga što je, prema njenim rečima, velika čast biti podoficir Vojske Srbije.

- Osim toga, brojni su benefiti koje ovaj poziv nosi sa sobom, među kojima je siguran i stabilan posao. Kurs je bio veoma dinamičan, imao je i teške i lepe trenutke, ali se na kraju sve isplatilo – rekla je vodnik Ristić.

