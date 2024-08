TEMPERARURE PONOVO RASTU! Vraća nam se toplotni talas, evo gde će ove subote biti najvrelije!

U subotu tokom dana pretežno sunčano i vrućina uz malo oblaka kasnije popodne i krajem dana koji dolaze sa severoistoka. Vetar slab severoistočni.

Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 14°C do 21°C, a maksimalna od 34°C do 38°C. Uveče suvo i toplo. Temperatura u 22h od 23°C do 28°C.

Beograd: U subotu sunčano i vrućina uz malo oblaka kasnije popodne i krajem dana. Vetar slab severoistočni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura 21°C, a maksimalna 36°C. Uveče suvo i toplo. Temperatura u 22h 28°C.

Niš: U subotu sunčano i vrućina. Vetar slab istočni i severoistočni. Minimalna temperatura 17°C, a maksimalna do 38°C. Uveče suvo i toplo.

Užički region: U subotu tokom dana pretežno sunčano i vrućina uz malo oblaka krajem dana koji dolaze sa severoistoka. Vetar slab istočni i severoistočni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 14°C do 18°C, a maksimalna od 36°C do 37°C. Uveče suvo i toplo. Na Zlatiboru i Tari sunčano i najviše do 31°C.

VOJVODINA: U subotu tokom dana pretežno sunčano i vrućina uz malo oblaka kasnije popodne koji dolaze sa severoistoka. Vetar slab severoistočni. Pritisak malo iznad normale.

Minimalna temperatura od 16°C do 19°C, a maksimalna od 36°C do 37°C. Uveče suvo i toplo. Temperatura u 22h od 25°C do 27°C.

Novi Sad: U subotu sunčano i vrućina uz malo oblaka kasnije popodne i krajem dana. Vetar slab severoistočni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura 19°C, a maksimalna 37°C. Uveče suvo i toplo. Temperatura u 22h 27°C.

Subotica: U subotu sunčano i vrućina uz malo oblaka kasnije popodne. Vetar slab severoistočni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura 19°C, a maksimalna 36°C. Uveče suvo i toplo. Temperatura u 22h 26°C.

Vreme prekosutra: U nedelju tokom dana pretežno sunčano i vrućina. Vetar slab istočni i severoistočni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 15°C do 23°C, a maksimalna od 35°C do 39°C. Uveče suvo i toplo. Temperatura u 22h od 24°C do 29°C.

Vreme od 3.-eg do 7.-og dana unapred: U ponedeljak pretežno sunčano i vrućina uz malo oblaka popodne i maksimalnu temperaturu od 35°C do 39°C. U utorak takođe vrućina, ali par stepeni manja i krajem dana je moguća ređa pojava lokalnih pljuskova na krajnjem istoku i jugoistoku Srbije.

CRNA GORA: U subotu sunčano i vrućina sa slabim razvojem oblaka na severu Crne Gore. Maksimalna temperatura od 33°C do 38°C, na Žabljaku do 29°C. CG naredni dani: U nedelju i početkom iduće sedmice pretežno sunčano i vrućina uz maksimalnu temperaturu od 34°C do 40°C.



Autor: Dubravka Bošković