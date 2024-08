Đurđević Stamenkovski: Dani porodice 7. septembra, besplatni udžbenici za 10 opština!

Ministarka za brigu o porodici i demografiju Milica Đurđević Stamenkovski najavila je danas da će "Dani porodice" biti održani 7. septembra u Zrenjaninu, u Perlezu i istakala da je za 10 lokanih samouprava u Srbiji Ministarstvo obezbedilo besplatne udžbenike za učenike osnovnih škola.

Ona je istakla da očekuje da Dani porodice budu organizovani i u drugim gradovima i da će ministarvo dati podršku, jer kako je navela porodica je stub društva.

- U Zrenjaninu biće predstavnici skoro svih lokalnih samouprava i zatražiću od njih da potpišemo zajedničku izjavu u kojoj se porodica prepoznaje kao zajednički interes svih gradova i opština. Vlada Srbije je u ovom mandatu prepoznala da je porodica tema broj jedan, da je preduslav našeg opstanka, ali je neophodno da se lokalne institucije podrže u zajedničkoj borbi. Da zaustavimo pad nataliteta, a onda da vidimo kako da ga podstičemo - rekla je ministarka za TV Hepi.

Ona je dodala da će 2. septembra otići u Bogatić, gde će u Salašu Crnobarskom biti otvorena škola. Osim Bogatića, besplatne udžbenike dobiće učenici još 10 lokalnih samouprava.

- To će biti za decu od prvog do četrvrtog razreda, negde i do osmog. Biće mi zadovoljstvo da učestvujem u podeli. Mislim da je ovo pravi put da se nađemo porodicama i roditeljima pred početak školske godine. Pored dece i Bogatića, udžbenike će dobiti deca iz Kule, Crvenke, Malog Crnića, Petrovca na Mlavi, Prokuplja, Osečine - dodale je ona.

Autor: Iva Besarabić