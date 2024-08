Bez dogovora prosvetara i Vlade: Sindikati odlučuju da li će biti štrajka! Za 15 dana novi sastanak, pregovori pali na platama

Prosvetari i predstavnici Vlade nisu postigli dogovor na današnjem sastanku, ali je dogovoreno da se pregovori nastave za 15 dana.

- Nije se došlo do cilja, dogovor je da nastavimo razgovore za 15 dana. Što se tiče izmene Krivičnog zakonika to nam je obećano i to očekujemo da će biti ispunjeno do kraja godine - otkriva za Kurir Milorad Antić potpredsednik Sindikata radnika prosvete.

Objašnjava da dogovor nije postignut oko dinamike isplate.

- Sa dinamikom isplate se nismo usaglasili i oko toga moramo još da razgovaramo - naveo je.

Što se tiče obustave nastave i štrajka odluka je još uvek neizvesna.

- Četiri reprezentativna prosvetna sindikata će se sastati i doneti odluku da li će biti štrajka ili obustave, sumnjamo da će u roku od ovih 15 dana do toga doći, jer moraju da se nastave razgovori - napominje Antić.

Na sastanku u Vladi Srbije bili su prisutni premijer Miloš Vučević, ministarka pravde Maja Popović, ministarka prosvete Slavica Đukić Dejanović, Saša Stevanović iz Ministarstva finansija i predstavnici četiri reprezentativna prosvetna sindikata (Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije, Sindikat obrazovanja Srbije, Sindikat radnika Srbije u prosveti i Granski sindikat prosvetnih radnika Nezavisnost).

Glavna tema sastanka bio je ranije potpisan protokol s Vladom koji predvida izmene Krivičnog zakonika i rešavanje materijalnog statusa zaposlenih u prosveti.

Podsetimo, jedan od glavnih zahteva prosvetnih sindikata jeste da se napad na prosvetnog radnika uvrsti u Krivični zakonik i bude tretiran kao napad na advokata, uz zatvorsku kaznu do osam godina.

Drugi zahtev jeste usklađivanje visine ličnog dohotka prosvetnog radnika s prosečnom platom u Srbiji, a treći je izmena koeficijenata zaposlenima u vannastavnim procesima, čija plata je sada na visini minimalne zarade.

Autor: Marija Radić