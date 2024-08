STIŽU PLJUSKOVI SA GRMLJAVINOM: Očekuje se oluja, a OVI delovi Srbije su na prvi udaru!

Do kraja dana u Srbiji se očekuju pljuskovi sa grmljavinom, najavio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Nestabilno vreme pogodiće uglavnom jug Banata, jug i istok Srbije, kao i planinske predele.

- Grmljavinski razvoji s kratkotrajnim pljuskovima do kraja dana očekuju se uglavnom na jugu Banata, na jugu i istoku Srbije, kao i u planinskim predelima - navodi se na u najnovijoj najavi RHMZ.

Tropski početak septembra

- Tropski dani nastavljaju se i u prvoj dekadi septembra. Od 1. do 5. septembra maksimalna temperatura biće od 31 do 36 stepen, a od 6. septembra od 30 do 33 stepeni. U većini mesta biće pretežno sunčano, a sredinom dana i posle podne, uz lokalni razvoj oblačnosti, i dalje će biti uslova za kratkotrajne pljuskove sa grmljavinom - poručuju iz RHMZ.

Autor: Iva Besarabić