ČAK 600 VOZAČA ELEKTRIČNIH TROTINETA KAŽENJENO OD PROMENE ZAKONA! Ovo se najmanje poštuje

Pre više od dva meseca, tačnije od 16. juna, električni trotineti su zvanično postali deo saobraćaja i moraju se kretati kolovozom, pod kontrolom saobraćajne policije. Iako se vozači žale da se na kolovozu ne osećaju bezbedno, analize pokazuju da većih nezgoda nije bilo.

Saobraćajna policija je kaznila više od 600 vozača, a skoro 50 odsto prekršaja odnosi se na nepropisno kretanje kolovozom, prevoz više od jedne osobe ili nedostatak svetloodbojnog prsluka. Najveći broj prekršaja zabeležen je u Beogradu i Novom Sadu.

U Novom Sadu je otkriveno oko 400 saobraćajnih prekršaja, pri čemu je oko 73 odsto zbog neposedovanja kacige, dok je 23 odsto vozača prekršilo propis koji nalaže posedovanje nalepnice. Milan Ilić iz Agencije za bezbednost saobraćaja apeluje na sugrađane da nose kacige radi sopstvene bezbednosti, ali takođe i da označe svoje trotinete kako bi imali regularno pravo da učestvuju u saobraćaju.

Od 15. juna, vožnja trotineta trotoarom je zabranjena, ali vozači tvrde da se na desnoj strani kolovoza, gde smeju da voze, ne osećaju bezbedno. Vozač trotineta Nikola Grujović ističe da se ne osećaju bezbedno zbog vozača automobila koji sve više koriste telefone i ne obraćaju pažnju na druge učesnike u saobraćaju. Iako se i pešaci i vozači trotineta žale na bezbednost, analize pokazuju da većih nezgoda nije bilo.

Agencija za bezbednost saobraćaja do sada je izdala više od 10.000 nalepnica širom Srbije, pri čemu je Beograd dobio 3.600, a Novi Sad 2.700 nalepnica. Nalepnicu mogu dobiti samo trotineti koji ispunjavaju određene tehničke specifikacije, poput snage do 0,6 kilovata, težine do 35 kilograma i brzine do 25 kilometara na čas, piše Javni servis.

Autor: Dubravka Bošković