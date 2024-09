DECA KRENULA U ŠKOLU, A SA NJIMA I VIRUSI! Pedijatar otkriva kako da zaštitite svoje najmilije! Govorio i o problemu GOJAZNOSTI

Septembar i ove godine, na sreću, vraća đake u školske klupe, što uz radost mališana, roditeljima donosi nebrojeno briga vezanih za zdravlje deteta. Početak jeseni i početak školske godine koja decu vraća u velike kolektive, škole i vrtiće, po nepisanom pravilu puni pedijatrijske ordinacije, a roditeljima nosi puno briga, neprospavanih noći i ponovljenih pitanja: mogu li učiniti nešto da moje dete bude manje bolesno?

Pedijatar dr Saša Milićević je , govoreći za TV Pink istakao da deca kada pođu u školu, sa njima stižu bakterije i virusi.

- Nažalost, virusi će prelaziti sa bolesnog na zdravo dete. Svi znamo da treba da vodimo računa o ishrani, da deca borave u prirodi... Pekara je dobra stvar, ali ne može da bude svaki dan. Deca neredovno jedu, jedu noću... - rekao je pedijatar.

Deca ako večeraju, do ujutru je jedu, onda neće da doručkuju, i to bude dugačak vremenski period kada se ne unosi hrana, što je problem, dodao je on.

- Nije u redu da se jede brza hrana, a jedu je na odmoru, niko ih ne kontroliše... Ranije je bila užina, i nutricionisti su prepisivali tu ishranu, a ovako deca jedu šta stignu - rekao je doktor.

Suplementi su dobri, ali oni ne pomažu u toj meri, nisu toliko moćni da mogu potpuno da dovedu organizam na taj nivo da budu tolika zaštita, dodao je doktor Milićević.

- Imamo dosta buckaste dece, a odatle proizilazi mnogo problema zdravstvenih. Čini se da nikada više nismo imali saveta kako deca treba da jedu, a nikad više dece koja su gojazna - rekao je doktor.

I mlada deca idu u teretanu, što je loše, jer mogu da preteraju, naveo je Milićević.

Autor: Dubravka Bošković