UPALJENI METEOALARMI, TOPLOTNI TALAS NE POPUŠTA: RHMZ objavio prognozu za naredne dane, a samo u ovim delovima Srbije mogući pljuskovi

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo, sa najvišom temperaturom do 35 stepeni Celzijusa, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar će biti slab i umeren severnih pravaca. Najniža temperatura biće od 12 do 20 stepeni, najviša od 32 do 35.



U Beogradu će danas biti pretežno sunčano i toplo. Vetar će biti slab, severnih pravaca. Najniža temperatura kretaće se od 17 do 20, a najviša dnevna oko 34 stepena.

Usled očekivane biometeorološke situacije pojačane tegobe mogu osetiti osobe sa kardiovaskularnim problemima. Poremećaj sna i glavobolјa su mogući kod meteoropata.

Nastavljaju se tropski dani i početkom septembra

"Tropski dani nastavlјaju se i u prvoj dekadi septembra. Do četvrtka maksimalna temperatura biće od 31 do 36, a od petka od 30 do 33 stepena. U većini mesta biće pretežno sunčano, a sredinom dana i posle podne (uz lokalni razvoj oblačnosti) očekuje se i veoma retka (izolovana) pojava kratkotrajne kiše ili plјuska s grmlјavinom u planinskim predelima", najavio je RHMZ.

Upaljen meteo alarm

U Bačkoj, Banatu i Sremu na snazi je narandžasti meteo alarm zbog visokih temperatura, dok je žuto upozorenje u ostalim delovima Srbije. Narandžasti meteo alarm znači da je vreme opasno: Prognozirane su opasne vremenske pojave, a takvog su inteziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova. Pratiti savete koje daju nadležne državne službe..

Autor: Dubravka Bošković