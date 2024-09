TRIATLONOM DO APARATA ZA DECU OBOLELU OD RAKA: Evo kako napreduje humanitarna akcija Marka Nikolića iz Vranja i Balše Zajića iz Crne Gore (VIDEO)

Prvog dana septembra počela je do sada neviđena akcija animiranja javnosti koju prati nesvakidašnji poduhvat pod nazivom "Za naše male heroje", a koji je namenjen deci oboleloj od raka.

Marko Nikolić, humanitarac i profesor fizičkog vaspitanja i sporta iz Vranja, u društvu Balše Zajića iz Crne Gore veslaće, voziti bicikl i trčati. Za 35 dana probaće da pređu neverovatnih 2.500 kilometara kroz celu Srbiju i Crnu Goru.

Iako mnogi njihov poduhvat smatraju rizičnim, on kaže da mu je cilj da da ono što ima, a to je upornost, volja i snaga i kada bi svi građani uplatili samo po jedan evro, akcija bi se smatrala uspelom.

- Trenutno se nalazimo blizu Luštice. Mi smo krenuli 1. septembra da veslamo sa Ade Bojane i plan je da do 5. septembra dođemo do Tivta. To će biti ukupno 200 kilometara, znači ostaje nam pedesetak kilometara - kazao je Nikolić i dodao:

Ovim putem pozivam želim da pozovem sve dobre ljude, javne ličnosti i kompanije da se pridruže, jer jedino zajedno možemo uspeti i možemo da sakupimo novac za neophodan aparat.

Nikolić je rekao da je za sada sakupljeno par hiljada evra, iako su tek krenuli.

Cilj je da se prikupi 100.000 evra koji je neophodan za aparat za UKC Niš. Reč je o aparatu za anesteziju sa pratećim pacijent monitorom i infuzionom pumpom za upotrebu u magnetnom polju, a namenjen je Klinici za anesteziju UKC u Nišu.

Misije i podvizi dobrotvora U avgustu 2018. Marko je pretrčao 1.000 kilometara od Niša do Atine kako bi se sakupilo 50.000 evra za lečenje tada jednogodišnje Teodore Cvetanović iz Aleksinca. U leto 2023. osvojio je najviši vrh Kilimandžara i to za četiri dana kako bi pomogao Vranjankama Adrijani Simeonovoj, Nadici Stošić i Snežani Stanković da sakupe novac za lečenje. Krajem prošle godine, Marko je za 27 dana prešao i pretrčao 1.420 kilometara kroz pustinju Maroka tokom svog "Maratona za život" kako bi tada petogodišnjem dečaku iz Niša Maksim pomogao da sakupi više od 60.000 evra za lek.

Autor: Marija Radić