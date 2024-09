'BIO JE VELIKI ČOVEK' Jeremić o smrti Bore Đorđevića: Mnogo mi je drago što sam imao priliku da mu stisnem ruku

Bora Đorđević, frontmen grupe Riblja čorba, preminuo je u 72. godini. Predrag Jeremić, urednik Informative portala Pink.rs, govoreći o smrti velikog rokera kaže da je on bio veliki čovek.

Jeremić je rekao da je svima u redakciji portala Pink.rs teško pala vest o smrti Bore Đorđevića.

- On je kroz svoje pesme sve rekao. Bora je bio veliki čovek. Sećam se jednog koncerta u Loznici gde sam ga sa drugarom molio da otpeva pesmu 'Odlazak u grad'. To je pesma koju je svirao osamdesetih i pitanje koliko puta do 2000. godine, on se upuštao u razgovor i sa ljudima koje nije poznavao, rekao je da će se potruditi, ali ništa nije obećao. Kada je počeo koncert on je rekao da su ga neki momci zamolili da odsvira pesmu koju godinama nisu svirali, on je to odsvirao i rekao da je zaboravio tekst, izvadio knjižicu koju je uvek nosio sa sobom i odsvirao i otpevao tu pesmu - prisetio se Jeremić i dodao:

Sutradan su nastupali na Zaječarskoj gitarijadi, pa je pomenuo slučaj iz Loznice, a tu više nije koristio svesku. Onda je vratio negde na repertoar tu pesmu. Posle smo imali i druge kontakte... Oduševljen sam tim, mnogo mi je drago što sam imao priliku da stisnem ruku tog čoveka.

Jeremić je za TV Vesti rekao da je većina medija u regionu objektivno izveštavala o njegovom životu i smrti.

Autor: Marija Radić