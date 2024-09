KAKO DA ZAŠTITITE SVOJ AUTO PRED POTOP NEVREME Pratite ovih 10 saveta i neće vas boleti glava, jedan korak svi zaboravljamo, a vrlo je važan

Većina vozila nema vodootporne motore ili električne sisteme, što znači da su podložna oštećenjima tokom napada jake kiše - a u Srbiji se narednih dana očekuju obilne padavine.

Broj vozila koja se kvare i kojima je potrebna pomoć na putu uvek raste tokom kišnijih meseci. To je zato što čak i male količine vlage mogu izazvati velike probleme ako uđu u pogrešne delove automobila. Iako su automobili projektovani da izdrže određenu količinu kiše, motori i električni sistemi nisu u potpunosti vodootporni i lako se mogu oštetiti ako su izloženi previše vodi. Ipak, postoje načini da smanjite rizik oštećenja od vode i zaštitite svoj automobil od štetnih efekata kiše.

Parkirajte unutra

Logično, ako imate garažu ili zaštićenije mesto za parkiranje, koristite to da svoj automobil držite van domašaja nevremena. Parkiranje u natkrivenom prostoru ne samo da štiti vaš automobil od kiše već i od sunčeve svetlosti i ekstremnih temperatura.

Premažite ga voskom

Premazivanje vašeg automobila voštanom završnom obradom ne samo da ga čini izuzetno sjajnim, već će vam ponuditi i sloj zaštite od kišnog vremena. Vosak formira barijeru između spoljašnjosti automobila i kišnice, sprečavajući da ova dva dođu u kontakt jedan sa drugim. To znači i da je boja zaštićena od vode i neće da zarđa.

Kupite navlaku za automobil

Ako morate da ostavite svoj automobil parkiran napolju po kišnom vremenu, ulaganje u prekrivač za automobil može biti odgovor na sve vaše probleme. Navlake za automobile su obično napravljene od materijala koji je vodootporan i prozračan. To znači da voda ne može da uđe kroz tkaninu, ali će vlažan vazduh koji ostane ispod poklopca moći da izađe.

Ovo stvara najbolje moguće okruženje za zaštitu vašeg automobila od vremenskih nepogoda, čak i ako ih je teško staviti i skinuti.

Uverite se da je vaš automobil dobro zatvoren

Te male gumene trake na ivicama vrata i prozora sprečavaju da voda uđe. Uverite se da ove trake nisu oštećene. Drugi način da obezbedite vodootpornost automobila je nanošenje zaptivača nakon pranja.

Ovo može biti bilo šta od voska ili laka za automobile – zbog sintetičkih materijala u zaptivnim masama, one mogu zaštititi vaš automobil od oštećenja vodom. Taj zaštitni sloj može trajati do šest meseci.

Ne vozite po kiši ako ne morate

Jeste primamljivije da koristite automobil da stignete od tačke A do tačke B kada pada kiša, umesto da tražite alternativni način prevoza, ali ako često vozite automobil po kiši, delovi će se istrošiti i zarđati brže nego ako vozite po lepom vremenu. Voda sa puta prska po donjoj strani automobila i može početi da se haba na vitalnim delovima motora. Ako vaše putovanje može da sačeka dok se kiša ne smiri, onda je ovo verovatno mnogo bolja opcija.

Blatobrani

Blatobrani ne samo da štite vaš automobil od viška blata koji leti sa puta, već takođe mogu zaštititi vaše točkove i kočnice od oštećenja vodom. Poklopci blata će odbiti vodu stvaranjem zaštitne barijere za preusmeravanje vode i blata, raspršenog kretanjem točkova.

Proverite metlice brisača

Brisači su imperativ za vašu bezbednost u vožnji, posebno kada vreme postaje kišno. Da biste bili sigurni da možete stalno da koristite brisače čim počne kiša, uverite se da imaju odgovarajući nivo tečnosti i da metlice nisu istrošene. Vidljivost po kiši je imperativ, pa obavezno proverite ovo.

Planirajte rutu

Ako znate da ruta kojom inače idete uključuje područja koja su sklona poplavama, odvojite minut da ponovo isplanirate svoje putovanje pre nego što krenete. Vožnja kroz duboku vodu može prouzrokovati nepopravljivu štetu unutrašnjem radu motora.

Lakše vam je da vozite voziti 10 minuta duže, nego posle da budete prinuđeni na zamenu celog motora. Ako morate da vozite kroz poplavljeno područje, obavezno testirajte kočnice odmah nakon toga.

Očistite donju stranu svog vozila

Redovno pranje ispod vašeg vozila je jednako važno kao i eksterijer, a većina nas često zaboravlja na ovaj korak. Ova praksa će zaštititi vaš automobil od korozije uzrokovane vodom ili čak snegom. Voda može biti posebno štetna za vaš donji stroj, tako da je provera donjeg dela važan deo hidroizolacije vašeg automobila.

Pokušajte da odete u lokalnu perionicu automobila barem jednom mesečno ili to uradite sami ako želite da uštedite. Samo se pobrinite da doprete do svih mesta gde voda može da nagrize vaše vozilo. Pobrinite se da operete i unutar točkova, jer će to pomoći u uklanjanju soli i mineralnih naslaga pre nego što izazovu rđu i koroziju.

Koristite repelent za kišu

Brojni proizvodi pomažu da drže kišnicu van vašeg vetrobranskog stakla ili se brzo izgubi bez ometanja. Ovi proizvodi takođe mogu pomoći vašem odleđivaču tako što smanjuju kondenzaciju i pomažu vašem brisaču da radi svoj posao. Repelent za kišu je dostupan u tečnom obliku i može biti spas tokom kišne sezone. Obavezno pratite sve preporuke proizvođača pre upotrebe i uverite se da je repelent visokog kvaliteta.

Autor: Dalibor Stankov