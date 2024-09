Vojni rok će trajati 75 dana! Jeftić: Svi treba da služe vojsku i svi to mogu da izdrže

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je u subotu, 14. septembra, da je potpisao saglasnost za redovno služenje vojnog roka koji bi za muškarce trajao 75 dana, a za žene je i dalje vojni rok dobrovoljan.

Zvezdana Jevtić, novinarka Informera rekla je u Novom jutru kod Jovane Jeremić na TV Pink da svi treba da služe vojsku i da to svi mogu da izdrže.

- Juče je bila jedna velika svečanost, prve oficirske činove dobilo je 177 kadeta Vojne akademije i Medicinskog fakulteta Vojnomedicinske akademije, a najboljima su uručene sablje sa posvetom, juče je i doneta odluka za ponovno vraćanje vojnog roka -podsetila je Jevtić.

Ona je rekla da će se do sledeće godine sve to iskristalizovati i videće se sve i do koje godine će se ići dodajući da na tajkunskim medijima svakodnevno možemo da slušamo neistine o služenju vojnog roka.

Ana Đorđević, borac za prava Srba na Kosovu i Metohiji podsetila je sve u Novom jutru kod Jovane Jeremić na TV Pink da je danas dan kada je bio proboj Solunskog fronta.

-Puno mi je srce što se ovo vratilo. Toliko se toga promenlio, a mi danas razmišljamo o modernim toplim kasarnama i to da li će 75 dana biti dovoljno ili mnogo. Dajte ljudi pa ja bi sa 44 kg žive vage bi služila vojsku ako hoće da me prime. Momci i devojke neka vam je sa srećom, služite časno svojoj zemlji i time smao možete da svoje performanse i svoju ličnost da poboljšate, za početak i ovih 75 dana je dovoljno - kaže Đorđević.

Borko Kašanski, urednik Srpskog Telegrafa je gostujući u "Novom vikend jutru" rekao je da 75 dana služenja vojnog roka i nisu tako strašna kao što to nekima deluje. To je samo dva meseca i 15 dana i svako to može da izdrži.

Autor: Dalibor Stankov