CIKLON I DALJE NAD SRBIJOM: Otkrivamo preti li nam katastrofalni scenario kao u centralnoj Evropi

Snažan ciklon pogodio je centralnu Evropu i doneo razorne poplave i bujice. Na najjačem udaru našli su se Austrija, Poljska, Češka, Slovačka i Mađarska. U pojedinim predelima palo je i do 400 litara kiše po kvadratnom metru, što su višemesečne količine padavina.

Poplave su pogodile i istok Rumunije i pogranični deo sa Moldavijom, a jake oluje sa grmljavinom oblast Jadrana.

Na planinama veje sneg, a u Alpima je palo i do dva metra.

Nakon poplava u Beču, Dunav sada preti Budimpešti, gde će narasti i više od osam metara.

Srećom, Srbija je bila na rubnom delu ciklona. Ipak, on je i te kako uticao na vreme u Srbiji u vidu obilnih padavina.



Danas je centar ciklona iz Mađarske ušao iznad severa Vojvodine.

Oblani sistemi tokom celog dana kružili su nad Srbijom i donosili kišu i pljuskove.

Najviše kiše palo je u Vojvodini, ponegde i više od 30 litara po kvadratnom metru.

Na višim planinama pao je i prvi sneg. Zabelili su Kopaonik i Golija, kao i više planine na jugozapadu Srbije iznad 1500 metara nadmorske visine.

Vreme u Srbiji bilo je pravo jesenje i kao da kraj novembra, a temperature su u većini predela tokom dana bile bez većeg kolebanja i kretale su se oko 10 stepeni.

Temperature su bile i za 10 do 15 stepeni niže od prosečnih vrednosti.

Kiša i pljuskovi očekuju se i noćas i sutra, a palo bi dodatnih 10 do 20 litara, lokalno i više.



Na jugu Srbije biće i sunčanih perioda.

Vetrovi će biti veoma slabi i uglavnom južni.

Nakon jutarnjih 8 do 12 stepeni, u Beogradu 10, maksimalna dnevna biće od 13 na severu i zapadu do 19 stepeni na jugu Srbije, u Beogradu do 14.

Krajem dana počeće prestanak padavina, a kiša će najkasnije uveče prestati na severozapadu Srbije.

Od utorka će uslediti porast temperatura.

Dakle, Srbiji ne prete razorne posledice ciklona poput onih u centralnoj Evropi.

Kod nas se očekuje i do deset puta manja količina padavina od one u centralnoj Evropi.

Veće količine padavina poboljšaće situacija na rekama, uz porast veoma niskog vodostaja.

Ipak, nagli rast očekuje se na Dunavu i Savi.

Na toku Dunava kroz Srbiju najveća količina vode stići će zbog aktuelne situacije u centralnoj Evropi.

Prema prognozi Republičkog Hidrometeorološkog Zavoda Srbije, Dunav će narednih dana imati višemetarski porast na delu toka kroz Vojvodinu.

Najizraženiji porast očekuje se kod Bezdana, gde će do četvrtka Dunav da naraste za još 4 metra, a ukupno za više od 5 metra u odnosu na prethodne dane.

S obzirom na to da se na ovoj mernoj stanici kada nivo Dunava pređe 500 cm proglašava redovna odbrana od poplava, ta granica biće već prevaziđena u četvrtak, dok će vodostaj i dalje biti daleko ispod granice vanredne odbrane od poplava.

Kako stoji na sajtu RHMZ-a, redovna odbrana od poplava se proglašava kada vodostaj na reci dostigne propisanu granicu (koja je određena za svaki rečni sektor) i ima tendenciju daljeg porasta. Redovnu odbranu od poplava proglašava nadležni vodoprivredni centar i ona podrazumeva neprekidno osmatranje i praćenje stanja odbrambenih nasipa i objekata.

Vanredna odbrana od poplava se proglašava kada vodostaj dostigne propisanu granicu i ima tendenciju daljeg porasta, ili kada to zahtevaju drugi razlozi (dugo trajanje vodostaja iznad granice redovne odbrane, stanje nasipa i objekata, nastupanje opasnosti od nagomilavanja leda i dr.). Vanrednu odbranu proglašava nadležni vodoprivredni centar i ona podrazumeva neprekidno praćenje stanja odbranbenih nasipa i objekata i otklanjanje negativnih pojava na njima. U slučaju da dođe do prelivanja ili nekontrolisanog proboja nasipa kao i kontrolosanog prosecanja nasipa, proglašava se vanredno stanje. Vanredno stanje proglašava nadležna ugrožena opština, a podrazumeva izgradnju lokalizacionih nasipa, evakuaciju stanovništva i dr.

Iako će granica redovne odbrane od poplava biti probijena u četvrtak, na ovom delu toka Dunava kroz Srbiju nema opasnosti od poplava po urbane sredine.

Na ostalim mernim stanicama iako se očekuje višemetarski porast Dunava, nivo vodostaja biće ispod granice redovne odbrane od poplava, bar kada je reč u narednih pet dana.

Zbog ekstremno obilnih padavina i u gornjem toku Save, Sava će i u Srbiji narednih dana imati veći porast, kod Sremske Mitrovice i za dva metra, ali bez dostizanja kritičnih vrednosti.

Dakle, kada je reč o Dunavu i Savi, zahvaljujući veoma niskom vodostaju u prethodnom periodu, ove reke za sada su spremne da prihvate ogromne količine vode iz gornjih delova tokova bez većih problema.

Narednih dana porast će imati i Tisa i sve druge reke u Srbiji, ali to će samo poboljšati veoma lošu situaciju iz prethodnog perioda, kada su pojeidni tokovi čak i presušili ili imali istorijski minimum, tako da nema opasnosti od poplava.

Zbog očekivane vremenske i hidrološke situacije, treba redovno pratiti državne i nadležne službe i ponašati se u skladu sa vremenom i sa njihovim upozorenjima.

Autor: Dubravka Bošković