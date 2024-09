ZBOG TUMORA JE OSTALA SLEPA NA JEDNO OKO! Pomozimo Nini (5) da ozdravi - Roditelji su objavili LICITACIJU, evo kako možete da pomognete! (FOTO)

Nina Blagojević je rođena iz uredno vođene i kontrolisane trudnoće. Odmah po rođenju je primećeno mnoštvo kožnih promena po tipu “cafe au lait” flekice zvane “bela kafa”. Kada je Nina napunila 6 meseci, majka je na čelu primetila izraslinu (fibrom) a često je u tom periodu bila i uznemirena, neraspoložena i lošijeg apetita.

U leto 2020. godine roditelji su primetili da joj desno oko “šeta” nakon čega je urađen neurooftalmološki pregled gde je uočeno da Nina ima tumor na oku. Neurološkim pregledom joj je uspostavljena Dg. Neurofibromatosis. (genetski poremećaj koji prouzrokuje formiranje tumora na nervnim tkivima).

U oktobru 2020. godine Nina je operisana u Kliničkom centru u Beogradu na odeljenju neurohirurgije. Na žalost, vid na desnom oku je u potpunosti izgubila. U februaru 2021. godine, na kontrolnom pregledu ustanovljeno je da tumor ima i na levom oku.

Posle 11 odlazaka na kliniku u Rusiji gde se lečila od 2021. do 2024. godine Nina je bila stabilno sve do aprila 2024. godine kada je urađena magnetna rezonanca glave gde je konstatovano da Nina ima tumor izmedju leve i desne bočne komore koji jako brzo raste te do početka oktobra najkasnije Nina mora otići u Tursku na operaciju kako bi se tumor uspešno odstranio i kako bi nastavila normalno da živi.

Kako bi Nina što pre otišla na lečenje potrebna je pomoć svih nas, jer Ninini roditelji nisu u mogućnosti da sami snose troškove lečenja pa se ovim putem obraćaju svim humanim ljudima da im pomognu.

Autor: Aleksandra Aras