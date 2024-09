DEVOJČICA IZ LESKOVCA POSTALA PLANETARNI FENOMEN: Svetski mediji oduševljeni malenom Sofijom koja ima tri vrste kose! (FOTO)

Iz korena je na jednoj strani raste ravna kosa, na drugoj krupne lokne, a u jednom delu ima i sitne kovrdže.

Priča o malenoj devojčici Sofiji proteklog leta privukla je veliku pažnju domaće javnosti. Naime, ova Leskovčanka ima tri totalno različita tipa kose, a za ovaj fenomen čak ni lekari nemaju odogovor.

Sada je priča o ovom detetu iz Srbije dospela i u svetske medije poput Dejli Mejla. Na ovom poznatom britanskom portalu objavljen je tekst naslova: "Okrutni ljudi mi govore da obrijem glavu svoje ćerke jer ona ima tri različite vrste kose".

Kako dalje u tekstu piše: "Majka je podelila sa svojom ćerkom veoma jedinstvenu kosu na kojoj joj rastu tri različite vrste pramenova - ali okrutni trolovi insistiraju da bi trebalo da 'obrije glavu'. Kada je Aleksandra Litrić (28) iz Leskovca, Srbija, rodila malu Sofiju, sve je izgledalo kao udžbenik, ali se sve promenilo nakon prvog rođendana devojčice. Sada ima tri godine, izgleda da ima uglavnom ravnu kosu - ali samo na jednoj strani. Druga strana je bila prekrivena mešavinom velikih labavih lokna i čvrstih afro lokna", piše u ovom tekstu u kojem su prenete izjave Sofijine mame:

"Uglavnom su to pozitivni komentari, ali ima i onih koji kažu da Sofijina kosa nije lepa i da treba da joj obrijemo glavu. Većina ljudi je iznenađena i pita se zašto je to tako. Kažu da to nikada ranije nisu videli', dodala je ona.

Sofija se već sa tri godine izdvojila od druge dece svojom posebnošću. Ona je jedino dete koja ima tri tipa kose. Iz korena je na jednoj strani raste ravna kosa, na drugoj krupne lokne, a u jednom delu ima i sitne kovrdže. Roditelji su to primetili nakon njenog prvog rođendana.

"Imala je najnormalniju, ravnu, bebeću kosu i došla je negde do ramena. I onda posle rođendana se tu pozadi oko potiljka javila jedna lokna. Mi smo mislili da je to od ležanja, da se to ućebala kosa i nismo tretirali ništa. Niti smo šišali, ništa nismo radili. Nakon toga smo na svakom pranju imali još jednu loknu i onda je to postepeno počelo da se širi" rekla je Sofijina majka za Kurir nakon što je ova priča postala viralna u Srbiji.

