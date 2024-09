U NEKOM PERIODU ŽIVOTA NALETEĆETE NA PSIHOPATU: Ovako ga jedino možete prepoznati- tvrdi najpoznatiji klinički psiholog

Sigurno ćete se susresti sa psihopatom jednom u životu. Džordan Piterson, najpoznatiji klinički psiholog, tvrdio je da je ovo najbolji način da ga prepoznate.

Džordan Piterson je kanadski klinički psiholog i profesor psihologije, a njegovi dragoceni saveti poznati su širom sveta. Štaviše, ubraja se u neke od najuticajnijih mislilaca današnjice, te neko ko se ne libi da kaže nešto što prkosi modernom narativu zbog čega ga prati i glas kontroverznog stručnjaka.

Ipak, nema dileme o njegovoj kompetenciji, a njegove knjige, tekstovi i predavanja su neke od najpopularnijih u oblasti psihologije na čitavom svetu.

Piterson je tako jednom prilikom objasnio suptilan način koji može da vam ukaže da je neko psihopata, ako obratite pažnju. On je istakao da su ljudi sa ovim poremećajem veoma lukavi i da to redovno koriste, i to tako da vi ni ne shvatate da ste "izigrani".

Kako Nacionalna zdravstvena služba Velike Britanije navodi, psihopate imaju težak oblik antisocijalnog poremećaja ličnosti i obično su izrazito skloni manipulaciji i lažima i odlikuje ih visok stepen nepromišljenosti i nedostatak svesti o posledicama onoga što rade.

Psihopate veruju da su svi gluplji od njih

Iako psihopate često ne mare za tuđa osećanja, važno je napomenuti, da kao i kod drugih poremećaja ličnosti, postoji spektar ovog stanja i može da varira po ozbiljnosti. Ali, kada je reč o najgorem od najgoreg, Piterson tvrdi da će svi, u nekom trenutku života, upoznati jednog takvog.

Slavni Kanađanin potanko objašnjava kako će vas narcisoidni prishopata tretirati - kao da ste glupi i imaće želju da vas "prevesla" na neki način, što lako možete shvatiti po načinu na koji se ophodi prema vama. Takođe ističe da je najveći neprijatelj čoveka u odnosu sa psihopatom - njegova sopstvena ljubaznost!

" I ovo vredi znati ako ikada budete na tapetu psihopate, a u određenoj meri u nekom trenutku svog života sigurno ćete biti. Psihopata, ali narcisoidni psihopata, pretpostaviće da ste glupi i da zaslužujete da budete iskorišćeni jer ste naivni i glupi. Tako da je zapravo dobra stvar što on to radi, kažem on zato što su psihopate uglavnom muškaraci, jer to što on misli da ste glupi i naivni je njemu dokaz da može da vas iskoristi. On smata da ako biste bili mudriji, znali biste njegove trikove i onda ne bi bilo neophodno da vam pokaže ko tačno šta zna i o čemu, i tako će psihopata iskoristiti svoju mogućnost da vas "prevesla" kao dokaz soptvenog, grandioznog, svemoćnog sveznanja i narcizma", ispričao je Piterson na jednom predavanju.

"A problem u vezi toga je što psihopata može da vas prevari, on može da prevari praktično bilo koga. Tako da je Robert Her, koji je dugo proučavao i intervjuisao psihopate, stotine njih, na primer rekao da je prilikom tih razgovora sa psihopata uvek verovao u ono što su mu govorili. A onda bi posle toga pogledao snimak razgovora i shvatio bi gde je razgovor krenuo pogrešnim, nenormalnim tokom, ali znate da je sklonost čoveka da bude ljubazan u razgovoru veoma, veoma jaka", dodaje on.

Kanadski psiholog na kraju savetuje da nikako ne treba biti ljubazan prema nekome ko je agresivan. Iako možda želite da nekome pružite priliku da pokaže da nije loš i da zaslužuje priliku, Piterson ističe da će takav manir pomoći psihopati da vas prevari.

"Ako ste ljubazni to je kao da nemate prigovor na koji ta osoba razvija svoju strategiju, a psihopate su prilično dobre u otkrivanju toga kako će manipulisati vama. Oni znaju kako da manipulišu vama i verovatnoća da ćete biti imuni na to je ekstremno mala".

